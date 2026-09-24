Ночная атака на Киев: колличество пострадавших возросло, возле роддома погиб человек (фото)

В результате российского нападения на Киев в ночь на 24 сентября погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения. В нескольких районах столицы зафиксированы падения обломков, пожары и разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, столица подверглась ракетному обстрелу. В Соломенском и Подольском районах обломки упали на территории нежилой застройки, а в Днепровском районе — во дворы 16-этажного и частного жилых домов, а также на административное здание.

В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения. Загорелись автомобили, один человек погиб. Позже Кличко сообщил, что в расположенном рядом роддоме повреждены окна и часть фасада. Также поврежден клинико-диагностический центр. По предварительным данным, в самом роддоме пострадавших не было.

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Последствия нападения на Киев Фото: ГСЧС

В Днепровском районе обломки упали на территории частных домов. В одном из домов произошло частичное разрушение, под завалами могли находиться люди. Еще по двум адресам зафиксировали падение обломков. В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть.

Число пострадавших в сообщениях Кличко постепенно увеличивалось. Сначала он сообщил об одном погибшем и двух раненых, затем — о двух погибших и трёх пострадавших. В 03:00 мэр сообщил о пяти пострадавших, двое из которых находились в тяжелом состоянии, а в 03:08 — уже о шести пострадавших. Четверо из них были госпитализированы.

Последствия атаки на Киев Фото: ГСЧС

О последствиях атаки также сообщила ГСЧС Украины. В Соломенском районе частично разрушены складские здания, после чего огонь распространился на подвальные помещения. Пожар ликвидирован, трое пострадавших госпитализированы.

В Подольском районе из-за падения обломков рядом с роддомом загорелись четыре автомобиля на парковке. Пожар был потушен, на месте обнаружили тело погибшего. По другому адресу горело одноэтажное нежилое здание.

Последствия атаки на Киев Фото: ГСЧС

В Днепровском районе повреждено трехэтажное административное здание. Там обнаружили одного пострадавшего. По другому адресу разрушен частный дом, пожар потушен, спасен один человек. Также повреждены два соседних дома.

Отдельно ГСЧС сообщила о последствиях ударов в Святошинском и Печерском районах. В Святошинском районе горело нежилое здание, один человек пострадал. В Печерском районе повреждена крыша выставочного центра, пожар ликвидирован.

В местах падения обломков и разрушений работают необходимые экстренные службы.

Напомним, в ночь на 24 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне атаковали столицу и Киевскую область баллистическими ракетами, а мониторинговые каналы также сообщали о запусках гиперзвуковых ракет "Циркон".

Напомним, что во время массированной атаки российских дронов на Киев 23 сентября пострадали более 40 человек.

В тот же день в результате российского удара было разрушено здание рынка "Шайба" в стиле неомодернизма, расположенное рядом с Центральным вокзалом столицы.