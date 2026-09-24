UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ночная атака на Киев: колличество пострадавших возросло, возле роддома погиб человек (фото)

Последствия атаки на Киев 24 сентября
Столица подверглась ракетному обстрелу | Фото: ГСЧС

В результате российского нападения на Киев в ночь на 24 сентября погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения. В нескольких районах столицы зафиксированы падения обломков, пожары и разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, столица подверглась ракетному обстрелу. В Соломенском и Подольском районах обломки упали на территории нежилой застройки, а в Днепровском районе — во дворы 16-этажного и частного жилых домов, а также на административное здание.

В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения. Загорелись автомобили, один человек погиб. Позже Кличко сообщил, что в расположенном рядом роддоме повреждены окна и часть фасада. Также поврежден клинико-диагностический центр. По предварительным данным, в самом роддоме пострадавших не было.

Видео дня
Последствия атаки на Киев 24 сентября
Последствия нападения на Киев
Фото: ГСЧС

В Днепровском районе обломки упали на территории частных домов. В одном из домов произошло частичное разрушение, под завалами могли находиться люди. Еще по двум адресам зафиксировали падение обломков. В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть.

Число пострадавших в сообщениях Кличко постепенно увеличивалось. Сначала он сообщил об одном погибшем и двух раненых, затем — о двух погибших и трёх пострадавших. В 03:00 мэр сообщил о пяти пострадавших, двое из которых находились в тяжелом состоянии, а в 03:08 — уже о шести пострадавших. Четверо из них были госпитализированы.

Последствия атаки на Киев 24 сентября
Последствия атаки на Киев
Фото: ГСЧС

О последствиях атаки также сообщила ГСЧС Украины. В Соломенском районе частично разрушены складские здания, после чего огонь распространился на подвальные помещения. Пожар ликвидирован, трое пострадавших госпитализированы.

В Подольском районе из-за падения обломков рядом с роддомом загорелись четыре автомобиля на парковке. Пожар был потушен, на месте обнаружили тело погибшего. По другому адресу горело одноэтажное нежилое здание.

Последствия атаки на Киев 24 сентября
Последствия атаки на Киев
Фото: ГСЧС

В Днепровском районе повреждено трехэтажное административное здание. Там обнаружили одного пострадавшего. По другому адресу разрушен частный дом, пожар потушен, спасен один человек. Также повреждены два соседних дома.

Отдельно ГСЧС сообщила о последствиях ударов в Святошинском и Печерском районах. В Святошинском районе горело нежилое здание, один человек пострадал. В Печерском районе повреждена крыша выставочного центра, пожар ликвидирован.

В местах падения обломков и разрушений работают необходимые экстренные службы.

Напомним, в ночь на 24 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне атаковали столицу и Киевскую область баллистическими ракетами, а мониторинговые каналы также сообщали о запусках гиперзвуковых ракет "Циркон".

Напомним, что во время массированной атаки российских дронов на Киев 23 сентября пострадали более 40 человек.

В тот же день в результате российского удара было разрушено здание рынка "Шайба" в стиле неомодернизма, расположенное рядом с Центральным вокзалом столицы.