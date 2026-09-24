Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла, біля пологового загинула людина (фото)

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 24 вересня загинули двоє людей, щонайменше восьмеро постраждали. У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків, пожежі та руйнування.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними мера Києва Віталія Кличка, столиця зазнала атаки балістикою. У Солом’янському та Подільському районах уламки впали на території нежитлової забудови, а в Дніпровському районі — у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків, а також на адміністративну будівлю.

У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу. Загорілися автомобілі, одна людина загинула. Пізніше Кличко повідомив, що в розташованому поруч пологовому будинку пошкоджені вікна та частина фасаду. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр. Попередньо, у самому пологовому будинку постраждалих не було.

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Наслідки атаки на Київ Фото: ДСНС

У Дніпровському районі уламки впали на території приватних садиб. В одному з будинків сталося часткове руйнування, під завалами могли перебувати люди. Ще за двома адресами зафіксували падіння уламків. У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину.

Кількість постраждалих у повідомленнях Кличка поступово зростала. Спочатку він повідомив про одного загиблого та двох поранених, потім — про двох загиблих і трьох постраждалих. О 03:00 мер повідомив про п’ятьох постраждалих, двоє з яких були у тяжкому стані, а о 03:08 — уже про шістьох постраждалих. Чотирьох із них госпіталізували.

Наслідки атаки на Київ Фото: ДСНС

Про наслідки атаки також повідомила ДСНС України. У Солом’янському районі частково зруйновані складські будівлі, після чого вогонь поширився на підвальні приміщення. Пожежу ліквідували, трьох постраждалих госпіталізували.

У Подільському районі через падіння уламків поруч із пологовим будинком загорілися чотири автомобілі на парковці. Пожежу ліквідували, на місці виявили тіло загиблого. За іншою адресою горіла одноповерхова нежитлова будівля.

Наслідки атаки на Київ Фото: ДСНС

У Дніпровському районі пошкоджена триповерхова адміністративна будівля. Там виявили одного потерпілого. За іншою адресою зруйнований приватний будинок, пожежу ліквідували та врятували одну людину. Також пошкоджені два сусідні будинки.

Окремо ДСНС повідомила про наслідки ударів у Святошинському та Печерському районах. У Святошинському районі горіла нежитлова споруда, одна людина постраждала. У Печерському районі пошкоджено покрівлю виставкового центру, пожежу ліквідували.

На місцях падіння уламків і руйнувань працюють необхідні екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня в Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни атакували столицю та Київщину балістичними ракетами, а моніторингові канали також повідомляли про пуски гіперзвукових ракет "Циркон".

Нагадаємо, під час масованої атаки російських дронів на Київ 23 вересня постраждали понад 40 людей.

Того ж дня через російський удар була зруйнована неомодерністська будівля ринку "Шайба" біля Центрального вокзалу столиці.