"Изолировать Киев": энергоэксперт прокомментировал удары РФ по Трипольской ТЭС

Россия взялась за энергетику Киевской области с целью изолировать столицу перед началом отопительного сезона.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по Трипольской ТЭС в Киевской области. В результате удара, как сообщили в "Центрэнерго", там было повреждено генерирующее оборудование. В настоящее время специалисты оценивают состояние оборудования и определяют объем необходимых ремонтных работ. Подробности о последствиях атаки компания не разглашает из соображений безопасности.

Между тем энергетический эксперт Роман Ницович считает, что характер ударов по энергетической инфраструктуре свидетельствует о попытке затруднить поставки электроэнергии в Киев из различных источников.

В комментарии Фокусу он отметил, что совокупность и характер вражеских ударов по энергетике Украины свидетельствуют о попытке изолировать Киев от надежных источников поставок электроэнергии.

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Роман Ницович , директор по исследованиям украинского аналитического центра DiXi Group

Характер этой массированной атаки свидетельствует о попытке отрезать Киев от надежных источников электроснабжения и превратить его в прифронтовый город. Это инструмент когнитивной войны, направленный на то, чтобы посеять панику и уныние среди населения.

В то же время Ницович призвал не делать поспешных выводов о последствиях атаки, поскольку точные сведения о состоянии поврежденных объектов публично не разглашаются.

"Публично никто не будет объявлять, что именно повреждено. Но нужно понимать, что сейчас в нашей энергосистеме сезон низкого потребления, сентябрь-начало октября. Но дальше оно будет только расти. Там уже каждая генерирующая установка будет на вес золота. Поэтому на самом деле сейчас есть определенный запас прочности, особенно если подобные атаки будут продолжаться", — отметил он.

Трипольская ТЭС после удара со стороны РФ

Трипольская ТЭС повреждена: что сообщили в "Центрэнерго"

30 сентября в компании "Центрэнерго" подтвердили повреждение генерирующего оборудования Трипольской ТЭС в результате российской атаки.

"Сейчас наша первоочередная задача — оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты приступят к ремонтным работам. Команда знает, что делать, и продолжает работать", — заявил генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко.

Трипольская ТЭС — последствия атаки РФ

Отметим, что Трипольская ТЭС является одним из генерирующих объектов, повреждение которого произошло накануне отопительного сезона.

Нынешний период — сезон низкого потребления. Сейчас энергосистема имеет определенный запас прочности. Однако нагрузка на нее будет расти по мере похолодания, особенно если атаки продолжатся

Удары по энергетике наносились не только в окрестностях Киева

В своем комментарии Ницович напомнил о вражеских атаках на объекты энергетической инфраструктуры в Ужгороде и Закарпатье. Тогда, весной 2026 года, сообщалось о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Хустском и Ужгородском районах. По данным Закарпатской ОГА, российские БПЛА нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. Он подчеркивает, что враг систематически разрушает украинскую генерацию, пытаясь поразить ключевые энергоузлы, и наносит удары по теплоэлектроцентралям Киева. Поэтому в преддверии отопительного сезона каждая генерирующая установка в Украине становится на вес золота.

Между тем в Сумской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. В результате обстрелов со стороны армии РФ жители остались без света.

"Работаем над восстановлением электроснабжения!" — сообщили в АО "СУМИОБЛЭНЕРГО".

Напомним также, что 29 сентября в ряде областей из-за последствий российских атаксохранялись локальные отключения электроэнергии. Электричества не было в 5 областях.