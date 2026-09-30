В Киеве — экстренные отключения света: электротранспорт уже остановился

По распоряжению "Укрэнерго" компания "ДТЭК" проводит экстренные отключения электроэнергии в столице.

В Киеве сегодня, 30 сентября, введены экстренные отключения электроэнергии. Как сообщили в ДТЭК, эти меры вводятся по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

"Введены экстренные отключения. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений мы будем информировать вас в нашем Telegram-канале", — заявили энергетики.

Поэтому пока не следует ориентироваться на предварительно опубликованные графики отключений. Продолжительность ограничений будет зависеть от дальнейших распоряжений "Укрэнерго".

Киевлянам напомнили о безопасности

На фоне экстренных отключений жителям столицы напоминают о необходимости соблюдать осторожность, в частности, при пользовании лифтами, электротранспортом и метро. Из-за внезапного отключения электроэнергии техника может не работать.

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Уже поступило сообщение от КГГА о том, что из-за экстренных отключений света временно не курсирует наземный электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

"В „Киевпастрансе“ просят пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов", — отмечают власти столицы.

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Кроме того, на случай отключения света следует позаботиться об освещении лестничных клеток и иметь под рукой заряженный телефон и фонарик.

ДТЭК призывает следить за дальнейшими сообщениями компании об изменении ситуации.

Отключения электроэнергии по всей Украине после ударов РФ по энергетике

Как ранее сообщал "Фокус", атаки РФ на энергетическую инфраструктуру происходят как в окрестностях Киева, так и в других областях.

В Киевской области одним из поврежденных объектов стала Трипольская ТЭС. Как отметил в комментарии "Фокусу" энергоэксперт Роман Ницович, РФ систематически наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом свидетельствует характер ударов по различным звеньям энергосистемы — от генерации до сетей. По мнению эксперта, тактика противника свидетельствует о попытке "изолировать Киев от надежных источников поставки электроэнергии".

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В то же время точные последствия повреждений энергетических объектов публично не разглашаются из соображений безопасности. Ницович отмечает, что в настоящее время энергосистема имеет "определенный запас прочности", однако с наступлением холодов потребление электроэнергии будет расти.

Помимо столицы и области, аварийное отключение электроэнергии зафиксировано в Сумской области. В результате ударов со стороны армии РФ жители этой области остались без света.

"Работаем над восстановлением электроснабжения!" — сообщили в АО "СУМИОБЛЭНЕРГО".

Кроме того, накануне сообщалось об аварийном отключении электроэнергии в центральной части Ровно.

В целом, после массированных атак РФ 29 сентября без света остались жители 5 областей Украины: Донецкой, Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой.