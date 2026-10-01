Діти прийшли на уроки після відбою: РФ атакувала школу в Києві, що відомо

Близько 9-ї години ранку 1 жовтня російські терористичні війська направили ударний дрон на навчальний заклад у Солом’янському районі Києва.

Удар припав на рівень третього поверху чотириповерхової будівлі, зруйнувавши фасад, розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Петров.

Стіна пошкоджена саме біля сходового прольоту, пожежа охопила площу 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно її загасили.

За словами директора навчального закладу, на момент нападу у школі перебували 104 дитини з 273 учнів. Вони прийшли на урок після тривоги, і коли сирена пролунала знову, усі спустилися до укриття, де для кожного класу передбачені окремі приміщення.

Пізніше дітей, педагогів та персонал евакуювали, а відповідні служби розпочали огляд приміщення. Усередині другого поверху сапери виявили та знешкодили нерозірвану бойову частину дрона.

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30 липня минулого року поблизу школи вже були обстріли. Тоді сама будівля не постраждала, але всі вікна в ній вилетіли. І цьогоріч діти пішли до відновленого закладу.

Як довго триватиме усунення наслідків сьогоднішнього удару, невідомо. Директорка зазначила, що це вирішуватиме відповідна комісія після обстеження.

На атаку на школу відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і Росія має нести за це чітку відповідальність та отримувати відповідь на свої удари. Розраховуємо на додатковий тиск з боку партнерів Росії та додаткові пакети підтримки для України. Працюємо над кожною такою домовленістю", — написав він.

На думку лейтенанта Андрія Коваленка, удари росіян по навчальних закладах не є випадковими. Він вважає, що це спланований тиск на батьків, щоб ті або зменшили свою економічну активність, або вивезли дітей зі столиці.

29 вересня Росія завдала удару керованою авіабомбою по школі в Сумах, коли там тривали заняття. Будівля зазнала значних пошкоджень: зруйновано стіни, обвалився фасад, а вікна вибито. За попередніми даними, діти не постраждали.

Нагадаємо, 27 вересня у Солом’янському районі столиці під час російського обстрілу було пошкоджено ще одну школу.