Дети пришли на уроки после отбоя: РФ атаковала школу в Киеве, что известно

Около 9 часов утра 1 октября российские террористические войска направили ударный дрон в учебное заведение в Соломенском районе Киева.

Удар пришелся на уровне третьего этажа четырехэтажного здания, разрушив фасад, рассказал спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров.

Повреждена стена как раз у лестничного пролета, пожар возник на площади 5 квадратных метров. Спасатели оперативно его потушили.

По словам директора учебного заведения, на момент атаки в школе находились 104 ребенка из 273 учеников. Они пришли на урок после тревоги, и когда сирена зазвучала снова. Все спустились в укрытие, где есть отдельные помещения для каждого класса.

Позже детей, педагогов и персонал эвакуировали, а соответствующие службы начали обследование помещения. Внутри второго этажа саперы обнаружили и обезвредили неразорвавшуюся боевую часть дрона.

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30 июля прошлого года рядом со школой уже были прилеты. Тогда само здание не пострадало, но все окна в нем повылетали. В этом году дети пошли в восстановленное заведение.

Как долго будут ремонтировать последствия сегодняшнего удара, неизвестно. Директор отметила, что это буде решать соответствующая комиссия после обследования.

На удар по школе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские ублюдки продолжают атаковать жизнь нашей страны, украинских детей, наши школы и Россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары. Рассчитываем на дополнительное давление от партнеров России и дополнительные пакеты поддержки для Украины. Работаем по каждой такой договоренности", — написал он.

По мнению лейтенанта Андрея Коваленко, удары россиян по учебным заведениям не являются случайными. Он считает, что это спланированное давление на родителей, чтобы те либо сократили свою экономическую активность, либо вывезли детей из столицы.

29 сентября РФ атаковала управляемой авиабомбой школу в Сумах, когда там проходили занятия. Здание школы получило значительные повреждения: разрушены стены, обрушился фасад, а окна выбиты. Дети, по предварительным данным, не пострадали.

Напомним, 27 сентября в Соломенском районе столицы произошло попадание в еще одну школу в ходе российского обстрела.