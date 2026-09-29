Россияне нанесли удар по школе в Сумах: каковы последствия, — СМИ

Во время атаки с применением КАБ дети находились в укрытии. Затем их эвакуировали.

Россияне нанесли удар с помощью КАБА по школе в Сумах, сообщает "Кордон.Медиа" с места событий.

Россияне нанесли удар с помощью КАБ по школе в Сумах

"Среди сотрудников и детей пострадавших нет. Все находились в укрытии", — сообщают репортеры. На момент попадания в укрытии школы находилось около 40 учеников, рассказала сотрудница учебного заведения корреспондентам "Суспильного". Дети, по предварительным данным, не пострадали.

Это был один из трёх авиаударов по городу. Также зафиксированы попадания в частном секторе.

Уже известно, что здание школы получило значительные повреждения: разрушены стены, обрушился фасад, а окна выбиты. В частном секторе в результате авиаудара был поврежден жилой дом. Из-под завалов извлекли тело женщины, её муж получил ранения.

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Напомним, бывший глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что террор России против украинских городов в ближайшее время не прекратится, а осенью и зимой мирным жителям придется жить в условиях регулярных атак.

А премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима может оказаться сложной. По его словам, перед началом отопительного сезона украинской энергетике необходимо привлечь ещё около 650 млн евро международной помощи.