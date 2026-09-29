Росіяни вдарили по школі в Сумах: які наслідки, — ЗМІ

В момент атаки КАБами діти були в укритті. Потім їх евакуювали.

Росіяни вдарили КАБАми по школі в Сумах, повідомляє "Кордон.Медіа" з місця події.

Росіяни вдарили КАБом по школі в Сумах

"Постраждалих серед працівників та дітей немає. Всі були в укритті", — передають репортери. На момент влучання в укритті школи було близько 40 учнів, розповіла працівниця закладу кореспондентам "Суспільного". Діти, попередньо, не поранені.

Це був приліт однієї з трьох авіабом по місту. Також є влучання у приватному секторі.

Вже відомо, що будівля школи зазнала значних пошкоджень: зруйновані стіни, обсипався фасад та вибиті вікна. У приватному секторі внаслідок авіаудару було пошкоджено житловий будинок. З-під завалів дістали тіло жінки, її чоловік отримав пораненння.

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Нагадаємо, екскерівник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що терор Росії проти українських міст найближчим часом не припиниться, а восени та взимку цивільним доведеться жити в умовах регулярних атак.

А прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що майбутня зима може бути складною. За його словами, перед початком опалювального сезону українській енергетиці необхідно залучити ще близько 650 млн євро міжнародної допомоги.