"Терор міст не припиниться": Кулеба попередив українців, як доведеться жити всю осінь і зиму

Екскерівник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що терор Росії проти українських міст найближчим часом не припиниться, а восени та взимку цивільним доведеться жити в умовах регулярних атак.

Про це він заявив під час розмови зі Світланою Павелецькою про підготовку українців до осені та зими.

За його словами, Росія продовжує використовувати різні види озброєння, зокрема реактивні дрони, крилаті ракети та балістику.

“Терор міст найближчим часом не припиниться. Рішень проти балістики найближчим часом не буде”, — сказав Кулеба.

Він зазначив, що українцям варто усвідомлювати ситуацію, яка може зберігатися протягом осені та зими. Водночас Кулеба закликав не сприймати його слова як прогноз апокаліпсису.

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За словами Кулеби, родинам, які не можуть виїхати з великих міст, варто заздалегідь домовитися про правила безпеки та взаємодопомогу. Він також закликав обговорити це з родичами й друзями, щоб у разі небезпеки мати можливість підтримати одне одного.

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“Тільки разом, тільки гуртом це можна все пройти. Хто може виїжджати, виїжджайте, бо цей дурдом буде”, — сказав Кулеба.

Під час розмови також обговорили правила для дітей. Зокрема, йшлося про необхідність залишатися поруч із місцями, де можна сховатися під час атаки. Кулеба навів приклад, коли під час прогулянки його дитина провела близько 80% часу в підземному переході.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що майбутня зима може бути складною. За його словами, перед початком опалювального сезону українській енергетиці необхідно залучити ще близько 650 млн євро міжнародної допомоги.

На початку серпня у Верховній Раді презентували масштабний план підготовки України до суворої зими.

Водночас Росія продовжує готуватися до атак на енергосистему України. З наближенням опалювального сезону такі удари, за словами української сторони, можуть стати інтенсивнішими.