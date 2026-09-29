"Террор городов не прекратится": Кулеба предупредил украинцев, как придется жить всю осень и зиму

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что террор России против украинских городов в ближайшее время не прекратится, а осенью и зимой мирным жителям придется жить в условиях регулярных атак.

Об этом он заявил в ходе беседы со Светланой Павелецкой о подготовке украинцев к осени и зиме.

По его словам, Россия продолжает применять различные виды вооружения, в частности реактивные дроны, крылатые ракеты и баллистические ракеты.

"Террор в городах в ближайшее время не прекратится. Решений по борьбе с баллистическими ракетами в ближайшее время не будет", — сказал Кулеба.

Он отметил, что украинцам следует осознавать ситуацию, которая может сохраняться в течение осени и зимы. В то же время Кулеба призвал не воспринимать его слова как предсказание апокалипсиса.

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По словам Кулебы, семьям, которые не могут уехать из крупных городов, следует заранее договориться о правилах безопасности и взаимопомощи. Он также призвал обсудить это с родственниками и друзьями, чтобы в случае опасности иметь возможность поддержать друг друга.

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"Только вместе, только сообща можно всё это пережить. Кто может уехать, уезжайте, иначе начнётся настоящий дурдом", — сказал Кулеба.

В ходе беседы также обсудили правила для детей. В частности, речь шла о необходимости оставаться рядом с местами, где можно укрыться во время атаки. Кулеба привел пример, когда во время прогулки его ребенок провел около 80 % времени в подземном переходе.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима может оказаться сложной. По его словам, перед началом отопительного сезона украинской энергетике необходимо привлечь ещё около 650 млн евро международной помощи.

В начале августа в Верховной Раде был представлен масштабный план подготовки Украины к суровой зиме.

В то же время Россия продолжает готовиться к атакам на энергосистему Украины. С приближением отопительного сезона такие удары, по словам украинской стороны, могут стать более интенсивными.