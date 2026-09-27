Россияне атаковали школу в Киеве: огонь уничтожил детскую композицию, посвященную миру (фото)

В ходе российской атаки пострадало одно из учебных заведений в Киеве. К счастью, жертв не было.

В воскресенье, 27 сентября, в Соломенском районе столицы произошло попадание в одно из учебных заведений. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные оперативно потушили пожар, жертв и пострадавших не было.

Еще утром в КГВА заявили, что обломки, вероятно, сбитого системами противовоздушной обороны российского беспилотника, упали на здание школы в Соломенском районе.

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Сотрудники экстренных служб опубликовали фотографии, на которых видны последствия вражеской атаки. В частности, выбиты окна на втором этаже здания, разрушено перекрытие, уничтоженная огнем инсталляция на крыльце, разбитые учебные классы и т. д.

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Возле здания школы Фото: ГСЧС

Вход в школу

Спасатели тушат пожар

Тушение пожара Фото: ГСЧС

В сети рассказали, что 21 сентября дети подготовили композицию "Тыква мира", которую установили у входа в школу № 26 в районе Отрадное.

Школа № 26 до российского нападения Фото: соцсети

Тыква мира Фото: соцсети

Глава Соломенской РГА Сергей Мовенко отметил, что в ближайшее время будет принято решение о том, когда дети смогут вернуться в свои классы для обучения.

Телеканал "Киев24" сообщает, что часть учеников должна перейти на онлайн-обучение, а младшие классы временно будут учиться в других школах.

Напомним, вечером 25 сентября российская террористическая армия нанесла удар по Иванковскому лицею № 2 в Вышгородском районе Киевской области. Также был атакован детский сад в Оболонском районе столицы.

Также Фокус писал, что 27 сентября центральный офис телекоммуникационной компании "Киевстар" был атакован российским "Шахедом".