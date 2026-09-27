Ночная дроновая атака РФ на Украину: в Киеве есть погибший, горит склад Zammler

В ночь на воскресенье, 27 сентября, россияне нанесли удар по украинским городам, запустив 170 ударных БПЛА типа "Шахед", 76 из которых — реактивные, а также дроны-имитаторы. Зафиксированы попадания в 18 точках.

Силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 147 вражеских БПЛА. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Зафиксированы попадания в 18 точках, а также падение обломков сбитых дронов в 8 точках.

Воздушная атака продолжается.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре, возникшем после попадания БПЛА в складское здание в Соломенском районе.

В ГСЧС уточнили, что произошло возгорание одноэтажного здания СТО. Пожар был потушен около трех часов, предотвратив распространение огня на расположенное рядом заведение общественного питания.

Пожар в Соломенском районе Фото: ГСЧС

По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины.

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Ранее спасатели сообщили, что в Соломенском районе был поврежден фасад 5-этажного жилого дома, а специалисты ГСЧС разблокировали дверь, поврежденную взрывной волной, и передали пострадавшую женщину медикам.

Спасатели за работой Фото: ГСЧС

В Шевченковском районе в результате атаки БПЛА произошел пожар площадью 30 кв. м в нежилом здании.

Фото: скриншот

Местные Telegram-каналы, в свою очередь, сообщают об уничтожении склада логистической компании Zammler в Броварском районе.

Фото: скриншот

В компании подтвердили, что враг поразил один из складов, где компания Zammler работала много лет. Жертв в результате атаки нет.

Именно компания Zammler в ноябре 2022 года доставила в Украину 1570 терминалов Starlink, переданных правительством Польши.

Российское Минобороны, оправдывая атаку, уже заявило, что на территории логистического центра "Залмер Групп" в Красиловке "осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ".

Напомним, в результате очередной атаки ВС РФ на Киев и Киевскую область 25 сентября был поврежден склад, который американская компания McDonald's использует для хранения продуктов.

Также Фокус сообщал, что 22 сентября россияне уничтожили склад производителя санитарно-гигиенической продукции "Снежная Панда".