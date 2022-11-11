Польша передала Украине еще 1570 терминалов спутникового интернета Starlink, - Федоров

Системы Starlink отправятся на освобожденные территории, где часто бывают проблемы со связью.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что польские партнеры отправили в Украину еще 1570 систем Starlink. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Благодарю польское правительство за постоянную поддержку и группу логистических компаний ZAMMLER за бесплатную доставку новой партии терминалов в Украину", — пишет Михаил Федоров.

По словам Федорова, системы спутникового интернета очень выручают в условиях отсутствия электричества из-за обстрелов инфраструктуры. Он отметил, что во время аварийных отключений света в некоторых регионах страны пропадает мобильная связь. Кроме того, отсутствие электричества отображается на работе интернет-провайдеров.

Федоров заявил, что часть предоставленных Польшей терминалов Starlink установят в общественных местах. Кроме того, спутниковый интернет появится в администрациях некоторых освобожденных населенных пунктов, поскольку там часто имеются проблемы со связью.

Еще министр сообщил, что системы Starlink будут обеспечивать интернетом украинскую железнодорожную инфраструктуру. Отныне стабильный доступ к мобильной связи и интернету получат как пассажиры поездов, так и работники станций.

Михаил Федоров также упомянул о том, что за время полномасштабной российско-украинской войны Украина получила больше 20 тысяч систем Starlink. Более 6 тысяч из них предоставила Польша.

Напомним, что ВСУ сообщали о сбоях в работе спутникового интернета Starlink. Проблемы со связью на фронте появились после того, как среди западных политиков разразились споры о финансировании терминалов. В SpaceX отметили, что часть расходов на работу систем Starlink в Украине взяли на себя США, Польша и Великобритания.

Фокус также писал, что российские инженеры нашли уязвимое место терминалов Starlink. Отмечается, что главной целью для армии РФ являются наземные станции, которые отвечают за управление спутниками и одновременно обрабатывают огромные объемы информации.