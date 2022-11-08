Взрывать спутники не нужно: российские инженеры нашли способ отключить Интернет Starlink

Самым уязвимым местом технологии от SpaceX исследователи считают наземные станции. Их можно взломать удаленно или повредить физически, лишив связи целые страны.

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Российские инженеры утверждают, что нашли способ отключить спутниковый интернет Starlink. Они опубликовали отчет на сайте Ассоциации вычислительной техники — старейшей организации в сфере компьютерных технологий со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Исследователи выявили три ключевые уязвимости технологии Starlink, запущенной американской компанией SpaceX. Первый заключается в низком энергопотреблении маленьких спутников, которое снижает производительность, второй — в ухудшении качества связи по самоорганизующимся каналам. Однако самым слабым звеном сети Starlink назвали наземные станции.

Дорогостоящие наземные станции должны одновременно взаимодействовать с сотнями спутников и управлять ими: собирать телеметрию, корректировать движение, контролировать передачу сигналов, а также обрабатывать огромные потоки данных на гигабитных и терабитных скоростях. Наземные станции также используются в качестве шлюзов в глобальную сеть Интернет и в другие сети. При этом количество станция намного меньше, чем спутников, поэтому для нарушения работы Starlink следует атаковать именно их.

Российские ученые узнали радиус действия наземных станций и подсчитали, что большинству стран для полного покрытия и стабильной связи нужно иметь от одной до пяти наземных станций. По их мнению, организовать глобальную атаку и вывести из строя большинство станций практически нереально, однако можно вызвать масштабный сбой, повредив 5-10 штук. В результате такой операции несколько крупных стран рискуют лишиться спутникового Интернета.

Основными направлениями атак должны стать физическое повреждение станций, радиоатаки и кибератаки на телекоммуникационную структуру Starlink в выбранном регионе. Для этого атакующим необходимо выяснить точное местоположение станций Starlink и схему работы всей спутниковой связи: как операторы выходят в Интернет, как работают шлюзы, каковы особенности маршрутизации и IP-адреса системы, как устроены антенны, какие частоты используются и так далее.

"Такой информации будет достаточно для разработки сценария атаки с целью вывести из строя глобальную спутниковую систему в определенном районе и на значительный период времени", — подчеркнули специалисты.

Как предупреждают авторы, во время боевых действий наземные станции могут стать целями для нанесения реальных ударов, поэтому мирному населению лучше держаться от них подальше, чтобы случайно не пострадать. Что касается кибератак, то системы Starlink имеют мощные защитные механизмы, однако уязвимым местом остаются шлюзы к сторонним сетям, если их плохо администрируют. Атаки с использованием электронных средств также могут сработать.

"Мы знаем, что при глушении наземной станции устройство, используемое источником помех, должно находиться над станцией. Скорее всего, его можно вывести на низкую, даже суборбитальную орбиту, но эффект от таких помех будет ограничен во времени", — заявили исследователи.

Ранее ВСУ рассказали о проблемах со спутниковым Интернетом Starlink в Украине. Военные утверждают, что около 1300 терминалов внезапно отключились, пока в США обсуждали финансирование проекта, и оставили подразделения без критически необходимой связи на поле боя.

Писали также, что инженеры нашли способ раздавать дронам Интернет Starlink. Для этого компания RDARS подключила спутниковые тарелки к своим наземным станциям Eagle Nest и модифицировала свои дроны Eagle Eye.