Підривати супутники не потрібно: російські інженери знайшли спосіб відключити Інтернет Starlink

Найуразливішим місцем технології від SpaceX дослідники вважають наземні станції. Їх можна зламати віддалено чи пошкодити фізично, позбавивши зв'язку цілі країни.

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Російські інженери стверджують, що знайшли спосіб вимкнути супутниковий інтернет Starlink. Вони опублікували звіт на сайті Асоціації обчислювальної техніки — найстарішої організації у сфері комп'ютерних технологій зі штаб-квартирою у Нью-Йорку.

Дослідники виявили три ключові уразливості технології Starlink, запущеної американською компанією SpaceX. Перша полягає у низькому енергоспоживанні маленьких супутників, яке знижує продуктивність, друга — в погіршенні якості зв'язку по самоорганізованих каналах. Однак найслабшою ланкою мережі Starlink назвали наземні станції.

Дорогі наземні станції повинні одночасно взаємодіяти із сотнями супутників і керувати ними: збирати телеметрію, коригувати рух, контролювати передавання сигналів, а також обробляти величезні потоки даних на гігабітних і терабітних швидкостях. Наземні станції також використовуються як шлюзи в глобальну мережу інтернет та інші мережі. При цьому кількість станцій набагато менша, ніж супутників, тому для порушення роботи Starlink варто атакувати саме їх.

Російські вчені дізналися радіус дії наземних станцій і підрахували, що більшості країн для повного покриття та стабільного зв'язку потрібно мати від однієї до п'яти наземних станцій. На їх думку, організувати глобальну атаку та вивести з ладу більшість станцій практично нереально, проте можна викликати масштабний збій, пошкодивши 5-10 штук. Унаслідок такої операції кілька великих країн ризикують втратити супутниковий інтернет.

Основними напрямками атак мають стати фізичне пошкодження станцій, радіоатаки та кібератаки на телекомунікаційну структуру Starlink у вибраному регіоні. Для цього атакувальникам необхідно з'ясувати точне розташування станцій Starlink і схему роботи всього супутникового зв'язку: як оператори виходять в інтернет, як працюють шлюзи, які особливості маршрутизації та IP-адреси системи, як влаштовано антени, які частоти використовуються і так далі.

"Такої інформації буде достатньо для розробки сценарію атаки з метою вивести з ладу глобальну супутникову систему в певному районі та на значний період часу", — наголосили фахівці.

Як попереджають автори, під час бойових дій наземні станції можуть стати цілями для завдання реальних ударів, тому мирному населенню краще триматися від них подалі, щоб випадково не постраждати. Щодо кібератак, то системи Starlink мають потужні захисні механізми, проте вразливим місцем залишаються шлюзи до сторонніх мереж, якщо їх погано адмініструють. Атаки з використанням електронних засобів також можуть спрацювати.

"Ми знаємо, що під час глушіння наземної станції пристрій, який використовується джерелом перешкод, має знаходитися над станцією. Швидше за все, його можна вивести на низьку, навіть суборбітальну орбіту, але ефект від таких перешкод буде обмежений у часі", — заявили дослідники.

Раніше ЗСУ розповіли про проблеми із супутниковим інтернетом Starlink в Україні. Військові стверджують, що майже 1 300 терміналів раптово відключилися, поки США обговорювали фінансування проєкту, і залишили підрозділи без критично необхідного зв'язку на полі бою.

Писали також, що інженери знайшли спосіб роздавати дронам інтернет Starlink. Для цього компанія RDARS підключила супутникові тарілки до своїх наземних станцій Eagle Nest та модифікувала свої дрони Eagle Eye.