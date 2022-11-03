Стане в нагоді ЗСУ: інженери знайшли спосіб роздавати дронам інтернет Starlink

Оператори можуть отримувати відеосигнал та керувати безпілотниками, навіть якщо немає стільникового покриття.

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Канадська компанія RDARS під'єднала безпілотні літальні апарати до супутникового інтернету Starlink від SpaceX. Про це вона оголосила у пресрелізі, опублікованому на сайті PR Newswire.

RDARS під'єднала термінал Starlink до своєї наземної станції під назвою Eagle Nest, яка передає сигнал дрона Eagle Eye під час польоту. Завдяки супутниковому інтернету станція зв'язується з центром керування Eagle Watch і дозволяє користувачам спрямовувати безпілотники та отримувати відео з камер.

Дрон Eagle Eye підтримує підключення через Wi-Fi, дводіапазонний стільниковий зв'язок (включаючи FirstNet) та LoS (лінія прямої видимості) по радіо 915 МГц, може передавати інформацію через Eagle Nest або зв'язуватися безпосередньо з центром керування та контролю Eagle Watch. Зі свого боку, станція Eagle Nest також забезпечує кілька типів підключення, включаючи WiFi, Dual Cellular, LoS 915 МГц, а тепер Starlink.

Системи резервного живлення дозволяють Eagle Nest та Eagle Eye працювати навіть у разі відключення електроенергії або відсутності стільникового зв'язку, якщо в регіоні є покриття Starlink. За словами розробників, це забезпечить максимально надійну передачу даних на платформу Eagle Watch, а звідти кінцевим користувачам платформи, зокрема правоохоронним органам.

Як зазначає RDARS, однією з головних проблем безпілотників є поганий зв'язок за межами міст. У районах, де немає стільникового покриття, зазвичай використовуються супутникові модеми типу VSAT (термінал з дуже малою апертурою) або BGAN (широкосмугова глобальна мережа), які є дуже дорогими, складними в обслуговуванні, і водночас забезпечують низьку пропускну здатність з великою затримкою сигналу.

Starlink є приємною альтернативою зі швидкістю 350 Мбіт/с та затримкою менш як 20 мс. Технологія вже добре зарекомендувала себе, забезпечуючи супутниковий Інтернет як звичайним споживачам, так і військовим. Українські військові активно користуються Starlink у зоні бойових дій, крім того, супутникова мережа підтримує стільникове покриття у країні.

Раніше українські військові поскаржилися на збої у роботі Starlink. Система неодноразово підводила українських військових під час контрнаступу на південно-східному напрямку, особливо критична ситуація зі зв'язком виникла у Херсонській та Запорізькій областях.

Нещодавно стало відомо, що США вперше відправлять в Україну кошти супутникового зв'язку. Система буде сумісна з терміналами Starlink, але не покликана повністю їх замінити.