США вперше відправлять в Україну засоби супутникового зв'язку, і це не Starlink

Антени покликані забезпечити зв'язок і натомість перебоїв з електропостачанням. Вони сумісні із комплексами Starlink, але не зможуть їх замінити.

Related video

США вперше від початку війни передадуть Україні комплекси супутникового зв'язку для військових. Про це 28 жовтня на брифінгу розповіла заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Голос Америки".

Системи для супутникового зв'язку увійшли до нового пакету військової допомоги на суму $275 млн, яку Україні оперативно передадуть у рамках повноважень президента США Джозефа Байдена. За словами Сабріни Сінгх, українські військові отримають чотири супутникові антени, які дозволять підтримувати зв'язок на полі бою навіть під час перебоїв з електропостачанням.

"Ми бачимо напади Росії на енергомережі та інфраструктуру України, і ці антени надають додаткові можливості на місці в критично важливий час, коли відбуваються удари по українській інфраструктурі", — зазначила представник Пентагону.

Вона додала, що комплекси не пов'язані з Інтернет-мережею Starlink від американської компанії SpaceX, яка вже розгорнута в країні, і не покликані її замінити. При цьому антени можуть взаємодіяти з будь-якими супутниковими системами, включаючи Starlink. Сабріна Сінгх додала: поставки не пов'язане із заявами засновника SpaceX Ілона Маска щодо втрат компанії у зв'язку з наданням допомоги Україні.

Крім супутникових антен, у новий пакет увійдуть ракети до реактивної системи залпового вогню HIMARS, 2000 протитанкових і 500 високоточних снарядів в артилерію 155-мм калібру, 1300 протитанкових систем, 125 бронемашин Humvee. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії США вже надали Україні озброєння та іншу допомогу на загальну суму майже $18 млрд.

Раніше з'явилася інформація, що SpaceX не може сплачувати супутникові сервіси для України. Компанія підрахувала, що до кінця року витрати на обслуговування становитимуть близько $120 млн і ще $400 млн протягом наступних 12 місяців.

Пізніше Ілон Маск заявив, що Starlink продовжить безкоштовно надавати супутниковий Інтернет Україні попри величезні витрати. Він натякнув: SpaceX втрачає гроші, доки інші компанії заробляють мільярди.

Писали також, що українські військові нарікали на ненадійну роботу Starlink під час контрнаступу на південному сході. В результаті підрозділи ЗСУ втрачали зв'язок у найкритичніші моменти у Харківській, Донецькій та Луганській областях.