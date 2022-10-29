США впервые отправят в Украину средства спутниковой связи, и это не Starlink

Антенны призваны обеспечить связь на фоне перебоев с электроснабжением. Они совместимы с комплексами Starlink, но не смогут их заменить.

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США впервые с начала войны передадут Украине комплексы спутниковой связи для военных. Об этом 28 октября на брифинге рассказала заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает "Голос Америки".

Средства для спутниковой связи вошли в новый пакет военной помощи на сумму $275 млн, которую Украине оперативно передадут в рамках полномочий президента США Джозефа Байдена. По словам Сабрины Сингх, украинские военные получат четыре спутниковые антенны, которые позволят поддерживать связь на поле боя даже во время перебоев с электроснабжением.

"Мы видим нападения России на энергосети и инфраструктуру Украины и эти антенны предоставляют дополнительные возможности на месте в критично важное время, когда совершаются удары по украинской инфраструктуре", — отметила представитель Пентагона.

Она добавила, что комплексы не связаны с Интернет-сетью Starlink от американской компании SpaceX, уже развернутую в стране, и не призваны ее заменить. При этом антенны могут взаимодействовать с любыми спутниковыми системами, включая Starlink. Сабрина Сингх добавила: поставки не связаны с заявлениями основателя SpaceX Илона Маска о потерях компании в связи с оказанием помощи Украине.

Помимо спутниковых антенн, в новый пакет войдут ракеты к реактивной системе залпового огня HIMARS, 2000 противотанковых и 500 высокоточных снарядов в артиллерию 155-мм калибра, 1300 противотанковых систем, 125 бронемашин Humvee, стрелковое оружие, патроны и антенны для спутниковых коммуникаций. Всего с начала полномасштабного вторжения России США уже предоставили Украине вооружение и другую помощь на общую сумму почти $18 млрд.

Ранее появилась информация, что SpaceX не может оплачивать спутниковые сервисы для Украины. Компания подсчитала, что до конца года затраты на обслуживание составят около $120 млн, и еще $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

Позднее Илон Маск заявил, что Starlink продолжит бесплатно предоставлять спутниковый Интернет Украине, несмотря на огромные расходы. Он намекнул: SpaceX теряет деньги, пока другие компании зарабатывают миллиарды.

Писали также, что украинские военные пожаловались на ненадежную работу Starlink во время контрнаступления на юго-востоке. В результате подразделения ВСУ теряли связь в самые критические моменты в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.