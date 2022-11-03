Пригодится ВСУ: инженеры нашли способ раздавать дронам Интернет Starlink

Операторы могут получать видеосигнал и управлять беспилотниками, даже если нет сотового покрытия.

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Канадская компания RDARS подключила беспилотные летательные аппараты к спутниковому Интернету Starlink от SpaceX. Об этом она объявила в пресс-релизе, опубликованном на сайте PR Newswire.

RDARS подключила терминал Starlink к своей наземной станции под названием Eagle Nest, которая передает сигнал дрону Eagle Eye во время полета. Благодаря спутниковому Интернету станция связывается с центром управления Eagle Watch и позволяет пользователям направлять беспилотники и получать видео с камер.

Дрон Eagle Eye поддерживает подключение через Wi-Fi, двухдиапазонную сотовую связь (включая FirstNet) и LoS (линия прямой видимости) по радио 915 МГц, может передавать информацию через Eagle Nest или связываться напрямую с центром управления и контроля Eagle Watch. В свою очередь, станция Eagle Nest также обеспечивает несколько типов подключения, включая WiFi, Dual Cellular, LoS 915 МГц, а теперь и Starlink.

Системы резервного питания позволяют Eagle Nest и Eagle Eye работать даже в случае отключении электроэнергии или отсутствия сотовой связи, если в регионе есть покрытие Starlink. По словам разработчиков, это обеспечит максимально надежную передачу данных на платформу Eagle Watch, а оттуда — конечным пользователям платформы, в том числе правоохранительным органам.

Как отмечает RDARS, одной из главных проблем для беспилотников является плохая связь за пределами городов. В районах, где нет сотового покрытия, обычно используются спутниковые модемы типа VSAT (терминал с очень малой апертурой) или BGAN (широкополосная глобальная сеть), которые очень дорогие, сложные в обслуживании, и при этом обеспечивают низкую пропускную способность с большой задержкой сигнала.

Starlink является приятной альтернативой со скоростью 350 Мбит/с и задержкой менее 20 мс. Технология уже хорошо себя зарекомендовала, обеспечивая спутниковый Интернет как обычным потребителям, так и военным. Украинские военные активно пользуются Starlink в зоне боевых действий, кроме того, спутниковая сеть поддерживает сотовое покрытие в стране.

Ранее украинские военные пожаловались на сбои в работе Starlink. Система неоднократно подводила украинских военных во время контрнаступления на юго-восточном направлении, особенно критическая cитуация со связью возникла в Херсонской и Запорожской областях.

Недавно стало известно, что США впервые отправят в Украину средства спутниковой связи. Система будет совместима с терминалами Starlink, но не призвана полностью их заменить.