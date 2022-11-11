Польща передала Україні ще 1570 терміналів супутникового інтернету Starlink, — Федоров

Системи Starlink вирушать на звільнені території, де часто бувають проблеми зі зв'язком.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що польські партнери відправили до України ще 1570 систем Starlink. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Дякую польському уряду за постійну підтримку та групі логістичних компаній ZAMMLER за безкоштовну доставку нової партії терміналів в Україну", — пише Михайло Федоров.

За словами Федорова, системи супутникового інтернету дуже допомагають в умовах відсутності електрики через обстріл інфраструктури. Він зазначив, що під час аварійних відключень світла в деяких регіонах країни пропадає мобільний зв'язок. Крім того, відсутність електрики відображається на роботі інтернет-провайдерів.

Федоров заявив, що частину наданих Польщею терміналів Starlink встановлять у громадських місцях. Крім того, супутниковий інтернет з'явиться в адміністраціях деяких звільнених населених пунктів, оскільки там часто є проблеми зі зв'язком.

Ще міністр повідомив, що системи Starlink забезпечуватимуть інтернетом українську залізничну інфраструктуру. Відтепер стабільний доступ до мобільного зв'язку та інтернету отримають як пасажири поїздів, так і працівники станцій.

Михайло Федоров також згадав, що за час повномасштабної російсько-української війни Україна отримала понад 20 тисяч систем Starlink. Понад 6 тисяч із них надала Польща.

Нагадаємо, що ЗСУ повідомляли про збої в роботі супутникового інтернету Starlink. Проблеми зі зв'язком на фронті виникли після того, як серед західних політиків спалахнули суперечки щодо фінансування терміналів. У SpaceX зазначили, що частину витрат на роботу систем Starlink в Україні взяли на себе США, Польща та Великобританія.

Фокус також писав, що російські інженери знайшли вразливе місце терміналів Starlink. Наголошується, що головною метою для армії РФ є наземні станції, які відповідають за керування супутниками та одночасно обробляють величезні обсяги інформації.