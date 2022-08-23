Польща передала Україні 5 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink

Додаткові термінали допоможуть українцям залишатися на зв'язку.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі про те, що Польща направила в Україну кілька тисяч супутникових тарілок Starlink.

"Наші польські друзі передали Україні 5 тисяч "Старлінків", — написав чиновник.

За його словами, додаткові термінали допоможуть українцям завжди залишатися на зв'язку, а об'єктам критичної інфраструктури — працювати в найскладніших умовах.

"Дякую державному секретареві з цифровізації Польщі Янушу Цешинському за такий важливий крок", — наголосив Федоров.

Раніше ми повідомляли про те, що термінал Starlink вдалося зламати за допомогою обладнання вартістю лише $25. Виявилося, що термінали мають критичну вразливість, через яку можна отримати доступ до супутників. Інженер, який зламав "тарілку", повідомив про це компанії SpaceX. Там вжили заходів, оновивши ПЗ. Але насправді це не допомогло, бо інженерові знову вдалося хакнути термінал.

Мабуть, у компанії вжили ще якихось заходів щодо захисту супутникового інтернету, тому що SpaceX запропонувала хакерам зламати Starlink — хакер, якому це вдасться, отримає винагороду в розмірі $25 тис. Відомо, що на сьогодні фахівці з кібербезпеки виявили 43 вразливості й помилки системі. Але їх може бути набагато більше, тому вирішили залучити сторонніх експертів і провести баг-баунті.

Також інформували про те, що на американських військових базах, розташованих у Європі й Африці, працюватиме супутниковий інтернет Starlink. Оборонне відомство США підписало контракт зі SpaceX на суму $1,9 млн. Компанія Ілона Маска була обрана для цього проєкту, тому що вона має найбільше покриття на сьогодні та здатна забезпечити зв'язком військових відразу на обох континентах.