Польша передала Украине 5 тысяч терминалов спутникового Интернета Starlink

Дополнительные терминалы помогут украинцам всегда оставаться на связи.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в своем телеграм-канале о том, что Польша направила в Украину несколько тысяч спутниковых "тарелок" Starlink.

"Наши польские друзья передали Украине 5 тысяч Старлинков", — написал чиновник.

По его словам, дополнительные терминалы помогут украинцам всегда оставаться на связи, а объектам критической инфраструктуры – работать в самых сложных условиях.

"Спасибо государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешинскому за такой важный шаг", — подчеркнул Федоров.

Ранее мы сообщали о том, что терминал Starlink удалось взломать с помощью оборудования стоимостью всего $25. Оказалось, что терминалы имеют критическую уязвимость, через которую можно получить доступ к спутникам. Инженер, взломавший "тарелку" сообщил об этом компании SpaceX. Там предприняли меры, обновив ПО. Но на деле это не помогло, потому что инженеру снова удалось хакнуть терминал.

Видимо, в компании предприняли еще какие-то меры по защите спутникового Интернета, потому что SpaceX предложила хакерам взломать Starlink — хакер, которому это удастся получит вознаграждение в размере $25 тыс. Известно, что на сегодняшний день специалисты по кибербезопасности обнаружили 43 уязвимости и ошибки в системе. Но их может быть гораздо больше, поэтому было решено привлечь сторонних экспертов и провести баг-баунти.

Также информировали о том, что на американских военных базах, расположенных в Европе и Африке, будет работать спутниковый Интернет Starlink. Оборонное ведомство США подписало контракт со SpaceX на сумму в $1,9 млн. Компания Илона Маска была выбрана для этого проекта, потому что она имеет наибольшее покрытие на сегодняшний день и способна обеспечить связью военных сразу на обоих континентах.