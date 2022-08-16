Вслед за Украиной: военные в Европе и Африке получат спутниковый Интернет Starlink

SpaceX заключила контракт на $1,9 млн и обязуется обеспечить связью базы ВВС США, расположенные на разных континентах.

Компания Илона Маска SpaceX должна будет подключить к спутниковому Интернету Starlink базы ВВС США, которые расположены на территории Европы и Африки. Об этом сообщило медиа The Register, ссылаясь на документ.

ВВС США выбрали в качестве оператора Starlink, так как он имеет наилучшее покрытие. Возможностей других операторов вроде OneWeb, Amazon Kuiper и Telesat не хватило бы, чтобы обеспечить связью военных и в Африке, и в Европе. Компании OneWeb отказали, так как она развернет группировки спутников над регионами, находящимися на 50 параллели северной широты, которая пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан, но не пересекает Африку.

Тестирование спутникового Интернета Старлинк для военных начнется уже в августе 2022 года и завершится в июле 2023 года. В ведомстве ожидают, что скорость соединения будет достигать максимум 500 Мбит/с. Известно также, что оператор обеспечит стационарное покрытие в конкретных местах, а еще предоставит в пользование мобильную спутниковую связь.

Сумма контракта, подписанного в рамках программы Global Lightning, проводимой Исследовательской лабораторией ВВС США, составила $1,9 млн. В лаборатории хотят протестировать коммерческую спутниковую связь, так как полагают, что спутники, функционирующие на низкой околоземной орбите, не настолько уязвимы для РЭБ и передают данные с минимальными задержками, что крайне важно во время проведения операций.

Ранее мы сообщали о том, что инженеру удалось хакнуть "тарелку" Starlink. Сделал он это собрав специальное устройство, на которое потратил $25. Ученый установил, что наземные терминалы имеют критическую уязвимость, которая позволяет получить доступ к спутникам.