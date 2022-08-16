Слідом за Україною: військові в Європі та Африці отримають супутниковий Інтернет Starlink

SpaceX уклала контракт на $1,9 млн. і зобов'язується забезпечити зв'язком бази ВПС США, розташовані на різних континентах.

Компанія Ілона Маска SpaceX повинна буде підключити до супутникового Інтернету Starlink бази ВПС США, розташовані на території Європи та Африки. Про це повідомило медіа The Register, посилаючись на документ.

ВПС США обрали оператором Starlink, оскільки він має найкраще покриття. Можливостей інших операторів на кшталт OneWeb, Amazon Kuiper та Telesat не вистачило б, щоб забезпечити зв'язком військових і в Африці, і в Європі. Компанії OneWeb відмовили, оскільки вона розгорне угруповання супутників над регіонами, що знаходяться на 50 паралелях північної широти, яка перетинає Європу, Азію, Тихий океан, Північну Америку та Атлантичний океан, але не перетинає Африку.

Тестування супутникового Інтернету Старлінк для військових розпочнеться вже у серпні 2022 року та завершиться у липні 2023 року. У відомстві очікують, що швидкість з'єднання досягатиме максимум 500 Мбіт/с. Відомо також, що оператор забезпечить стаціонарне покриття у конкретних місцях, а також надасть у користування мобільний супутниковий зв'язок.

Сума контракту, підписаного в межах програми Global Lightning, що проводиться Дослідницькою лабораторією ВПС США, склала $1,9 млн. У лабораторії хочуть протестувати комерційний супутниковий зв'язок, тому що вважають, що супутники, що функціонують на низькій навколоземній орбіті, не настільки вразливі для РЕБ і передають дані з мінімальними затримками, що вкрай важливо під час проведення операцій.

Раніше ми повідомляли про те, що інженеру вдалося хакнути "тарілку" Starlink. Зробив він це зібравши спеціальний пристрій, на який витратив $25. Вчений встановив, що наземні термінали мають критичну вразливість, що дозволяє отримати доступ до супутників.