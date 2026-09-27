Нічна дронова атака РФ на Україну: є загиблий у Києві, палає склад Zammler

У ніч на неділю 27 вересня росіяни випустили по українським містам 170 ударними БпЛА типу "Шахед", 76 з яких реактивні, та дронами-імітаторами. Зафіксовано влучання на 18 локаціях.

Протиповітряною обороною збито або подавлено 147 ворожих БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано влучання на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 8 локаціях.

Повітряна атака наразі триває.

Київський міський голова Віталій Кличко інформував про пожежу, яка виникла після влучання БпЛА в складську будівлю у Солом'янському районі.

У ДСНС уточнили, що сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО. Пожежу ліквідували близько третьої години , запобігши розповсюдженню вогню на розташований поруч заклад громадського харчування.

Пожежа у Солом'янському районі Фото: ДСНС

За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння виявлено тіло чоловіка.

Видео дня

Раніше рятувальники інформували, що в Солом'янському районі пошкоджено фасад 5-поверхового житлового будинку, а фахівці ДСНС деблокували двері, пошкоджені вибуховою хвилею та передали медикам постраждалу жінку.

Рятувальники за роботою Фото: ДСНС

У Шевченківському районі через атаку БпЛА сталася пожежа на площі 30 кв.м. в нежитловому будинку.

Фото: скріншот

Місцеві телеграм-канали своєю чергою повідомляють про знищення складів логістичної компанії Zammler у Броварському районі.

Фото: скріншот

У компанії підтвердили, що ворог поцілив в один зі складів, де Zammler працювала багато років. Жертв у результаті атаки немає.

Саме компанія Zammler у листопаді 2022 року доставила до України 1570 терміналів Starlink, переданих урядом Польщі.

Російське міноборони, виправдовуючи атаку, вже заявило, що на території логістичного центру "Залмер Груп" у Красилівці "здійснювалося зберігання та розподіл західної військової допомоги на користь ЗСУ".

Нагадаємо, у результаті чергової атаки ЗС РФ на Київ та Київську область 25 вересня було пошкоджено склад, який американська компанія McDonald's використовує для зберігання продуктів.

Також Фокус писав, що 22 вересня росіяни знищили склад виробника санітарно-гігієнічної продукції "Сніжна Панда".