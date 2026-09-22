Атакували вдруге: росіяни знищили складський комплекс відомого українського виробника туалетного паперу

У вівторок, 22 вересня, росіяни здійснили черговий удар по складах українського бізнесу. Під атакою опинився об'єкт виробника санітарно-гігієнічної продукції "Сніжна Панда".

Внаслідок ворожої атаки склад компанії було повністю зруйновано. Про це повідомили на сторінці бренду у Facebook.

"22 вересня внаслідок ворожого удару було вдруге повністю знищено наш складський комплекс", — йдеться у повідомленні "Сніжної Панди".

У компанії зазначили, що внаслідок атаки працівники залишилися живими і постраждалих також немає. Також там зауважили, що це вже другий удар РФ на склади "Сніжної Панди", внаслідок якого об'єкти були повністю знищені.

"Сніжна Панда" повідомила про повторний удар РФ по своєму складському комплексу Фото: Скрін

Раніше на сайті компанії також з'явилося повідомлення про ракетний удар РФ по виробничо-складському комплексу. Повідомлялося, що внаслідок атаки підприємство зазнало пошкоджень, проте компанія працює над відновленням роботи і продовжує залишатися на зв'язку.

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Відомо, що попередня атака на склад компанії відбулася у липні. Тоді РФ завдала балістичного удару по Одеській області й одна із ракет поцілила по території підприємства. Удар спричинив масштабну пожежу, що фактично знищила частину виробничо-складського комплексу підприємства. Тоді також внаслідок атаки постраждали працівники "Сніжної Панди".

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня росіяни масовано атакували Київ і Дніпро: удари пошкодили житлові будинки і підприємство, влада заявила про поранених та загиблих.

Також напередодні росіяни двічі атакували АЗС у Житомирській області.