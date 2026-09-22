Второй удар: россияне уничтожили складской комплекс известного украинского производителя туалетной бумаги

Во вторник, 22 сентября, россияне нанесли очередной удар по складам украинских предприятий. Под обстрелом оказался объект производителя санитарно-гигиенической продукции "Снежная Панда".

В результате вражеской атаки склад компании был полностью разрушен. Об этом сообщили на странице бренда в Facebook.

"22 сентября в результате вражеского удара наш складской комплекс был во второй раз полностью уничтожен", — говорится в сообщении "Снежной панды".

В компании отметили, что в результате атаки сотрудники остались живы, и пострадавших также нет. Кроме того, там отметили, что это уже второй удар РФ по складам "Снежной Панды", в результате которого объекты были полностью уничтожены.

"Снежная панда" сообщила о повторном ударе РФ по своему складскому комплексу Фото: Скрін

Ранее на сайте компании также появилось сообщение о ракетном ударе РФ по производственно-складскому комплексу. Сообщалось, что в результате атаки предприятие получило повреждения, однако компания работает над возобновлением деятельности и продолжает оставаться на связи.

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Известно, что предыдущая атака на склад компании произошла в июле. Тогда РФ нанесла баллистический удар по Одесской области, и одна из ракет попала на территорию предприятия. Удар вызвал масштабный пожар, который фактически уничтожил часть производственно-складского комплекса предприятия. Тогда также в результате атаки пострадали сотрудники "Снежной Панды".

Напомним, в ночь на 22 сентября россияне нанесли массированные удары по Киеву и Днепру: в результате ударов были повреждены жилые дома и одно предприятие, власти сообщили о раненых и погибших.

Кроме того, накануне россияне дважды атаковали АЗС в Житомирской области.