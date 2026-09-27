Росіяни атакували школу в Києві: вогонь знищив дитячу композицію, присвячену миру (фото)
Під час російської атаки постраждав один з закладів освіти у Києві. На щастя, жертв не було.
У неділю, 27 вересня, у Солом'янському районі столиці сталося влучання в один із закладів освіти. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Пожежу рятувальники оперативно ліквідували, жертв та постраждалих не було.
Ще вранці у КМВА заявили, що уламки, ймовірно, збитого протиповітряною обороною російського безпілотника, впали на будівлю школи у Солом'янському районі.Важливо
Надзвичайники виклали фото, на яких помітно наслідки ворожої атаки. Зокрема, вибиті вікна на другому поверсі будівлі, зруйноване накриття, знищена вогнем інсталяція на ганку, розбиті навчальні класи тощо.
У мережі розповіли, що 21 вересня діти підготували композицію "Гарбуз миру", яку встановили на вході до школи №26 на Відрадному.
Очільник Солом'янської РДА Сергій Мовенко зазначив, що невдовзі прийматиметься рішення, коли діти зможуть повернутись до своїх класів для навчання.
Телеканал "Київ24" повідомляє, що частину учнів мають перевести на онлайн-навчання, а молодші класи тимчасово навчатимуться в інших школах.
Нагадаємо, увечері 25 вересня російська терористична армія завдала удару по Іванківському ліцею № 2 у Вишгородському районі Київської області. Також був атакований дитячий садок в Оболонському районі столиці.
Також Фокус писав, що 27 вересня центральний офіс телекомунікаційної компанії "Київстар" був атакований російським "Шахедом".