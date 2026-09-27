Росіяни атакували школу в Києві: вогонь знищив дитячу композицію, присвячену миру (фото)

Під час російської атаки постраждав один з закладів освіти у Києві. На щастя, жертв не було.

У неділю, 27 вересня, у Солом'янському районі столиці сталося влучання в один із закладів освіти. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежу рятувальники оперативно ліквідували, жертв та постраждалих не було.

Ще вранці у КМВА заявили, що уламки, ймовірно, збитого протиповітряною обороною російського безпілотника, впали на будівлю школи у Солом'янському районі.

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Надзвичайники виклали фото, на яких помітно наслідки ворожої атаки. Зокрема, вибиті вікна на другому поверсі будівлі, зруйноване накриття, знищена вогнем інсталяція на ганку, розбиті навчальні класи тощо.

Біля будівлі школи Фото: ДСНС

Вхід до школи

Рятувальники ліквідовують пожежу

Гасіння пожежі Фото: ДСНС

У мережі розповіли, що 21 вересня діти підготували композицію "Гарбуз миру", яку встановили на вході до школи №26 на Відрадному.

Видео дня

Школа №26 до російської атаки Фото: соцмережi

Гарбуз миру Фото: соцмережі

Очільник Солом'янської РДА Сергій Мовенко зазначив, що невдовзі прийматиметься рішення, коли діти зможуть повернутись до своїх класів для навчання.

Телеканал "Київ24" повідомляє, що частину учнів мають перевести на онлайн-навчання, а молодші класи тимчасово навчатимуться в інших школах.

Нагадаємо, увечері 25 вересня російська терористична армія завдала удару по Іванківському ліцею № 2 у Вишгородському районі Київської області. Також був атакований дитячий садок в Оболонському районі столиці.

Також Фокус писав, що 27 вересня центральний офіс телекомунікаційної компанії "Київстар" був атакований російським "Шахедом".