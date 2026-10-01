Удар по Південному мосту в Києві: росіяни вперше уразили споруду великою кількістю БпЛА, — офіцер ЗСУ

Росіяни упродовж 1 жовтня здійснили низку ударів по Південному мосту у столиці, через що рух метро та наземного громадського транспорту на ньому було зупинено. Прорвати протиповітряну оборону противнику вдалося завдяки застосуванню великої кількості безпілотників.

Подібні цілі є пріоритетними для російських ударів. Про це розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", коментуючи ураження важливого мосту у Києві.

Військовий пояснив, що спроби росіян атакувати подібні цілі не є чимось новим чи незвичайним. До цього українська ППО вже зривала подібні обстріли, однак під час атаки на Південний міст росіяни застосували велику кількість бойових дронів.

Водночас "Алекс" вказав на серйозну проблему з підготовкою до захисту таких об'єктів.

"З такою частотою ударів по столиці часу критично мало для нормального реагування, налагодження посиленої протиповітряної оборони даних об’єктів. Не буду розводити зраду за балістику, але явно подібні цілі є пріоритезовані для дронових атак", — пояснив офіцер.

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Військовий також розкритикував підхід відповідальних структур до планування оборони подібних об'єктів. Часто реагувати на загрози починають вже тоді, коли трапляється влучання.

"Просто вчергове почнуть думати про проблему, коли вона дає про себе знати, замість того, щоб прораховувати все заздалегідь… В нас же ж для цього є купа всіляких апаратів та відповідних посадових осіб", — наголосив "Алекс".

Військовий також висловив сподівання на те, що відповідальні особи та структури все врахували на такі випадки.

Удар по Південному мосту у Києві: що відомо

Ворог почав атакувати Південний міст у столицю ще вдень четверга. Мер Віталій Кличко повідомляв, що було зафіксовано два влучання поблизу опорної частини споруди. Внаслідок цього сполучення мостом тимчасово перервали як для підземки, так і для наземного громадського транспорту.

Момент удару РФ по Південному мосту вдень 1 жовтня

Увечері росіяни повторили атаку на міст. Мер Віталій Кличко повідомив, що влучання ворожих дронів сталося по дорожньому полотну, внаслідок чого спалахнула пожежа. Рух метро та наземного громадського транспорту через Південний міст зупинили.

Кадри пожежі на Південному мосту після вечірньої атаки РФ

Нагадаємо, також РФ вдарила по території Інституту ядерних досліджень у Києві.