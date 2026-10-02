У Києві повністю перекрили Південний міст: як курсує транспорт (фото)

Росія вчетверте за добу завдала удару по Південному мосту в Києві. Вранці 2 жовтня він перекритий в обох напрямках.

Також повністю обмежено рух в обох напрямках та по мосту Патона, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

На мосту Метро рух частково обмежено однією смугою з лівого на правий берег.

Як курсує громадський транспорт у Києві 2 жовтня

Рух автобусів №№ 22, 91 організовано через Дарницький міст. Цим же маршрутом курсують автобуси №№ 51, 55, 115 та 118-Д.

Автобус №1-М відновив рух за маршрутом, але їздить з відхиленням від розкладу.

Рух тролейбусів організовано:

маршрут №43: Кібернетичний центр — площа Либідська;

маршрут № 50: вул. Милославська — Дарницька площа.

При плануванні поїздок громадським транспортом мешканців столиці просять враховувати зміни.

Видео дня

Нагадаємо, що Київ зазнав чергової атаки дронів у ніч та вранці 2 жовтня. Один із безпілотників влучив у 25-поверховий будинок у Дарницькому районі столиці. Вже відомо про одного загиблого та двох поранених.

Крім того, вранці ворог вчетверте завдав удару по Південному мосту. Попередній удар по ньому зафіксовано вчора ввечері.

Також повідомлялося, які плани переслідує РФ, завдаючи ударів по мостах у Києві.