Південний міст закритий, інші з обмеженнями: як тепер перетнути Дніпро в Києві
Після російської атаки у Києві змінили режим руху мостами через Дніпро: Південний міст повністю перекрили, а на інших переправах запровадили часткові обмеження.
Після нічної атаки РФ у Києві впроваджено обмеження на кількох мостах через Дніпро. Про це повідомили в КМДА, наголосивши, що такі заходи вжито задля безпеки містян та захисту критичної інфраструктури столиці.
За словами чиновників, для забезпечення безпеки містян та утримання транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану перетин річки Дніпро зараз регулюється за окремим графіком для кожного об'єкта:
- Південний міст — повністю перекритий;
- Дарницький міст — рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег;
- міст "Метро" — рух транспорту перекривається з лівого на правий берег;
- Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — рух транспорту перекривається з лівого на правий берег.
Дані обмеження запроваджено з 18:40 2 жовтня і діятимуть вони до нових розпоряджень.
Наразі Південний міст у Києві повністю закритий в обох напрямках для будь-якого транспорту через наслідки систематичних російських атак. Ввечері 2 жовтня міський голова Віталій Кличко повідомив про повторне влучання ворога в цю критично важливу інфраструктурну споруду. Наразі екстрені та рятувальні служби встановлюють ступінь пошкоджень.
Як працює міст Метро
На мосту Метро рух частково обмежений однією смугою в напрямку з лівого берега на правий.
Міська влада також організувала зміни для громадського транспорту. Зокрема, автобус №1-М рухається через Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Пізніше його рух відновили з відхиленням від графіка, повідомляє Офіційний портал Києва.
Обмеження на Північному мосту
На Північному мосту до 7 жовтня тривають роботи з ремонту перильного огородження. Вони стосуються пішохідної частини в напрямку з лівого берега на правий.
Подільсько-Воскресенський мостовий перехід
На Подільсько-Воскресенському мостовому переході рух транспорту перекривається з лівого на правий берег.
Для громадського транспорту місто вже використовує цей перехід як альтернативний маршрут.
Дарницький міст працює без обмежень під час тривог
Дарницький міст наразі є одним із основних альтернативних маршрутів між берегами Дніпра. Під час повітряних тривог рух ним здійснюється без обмежень.
Через Дарницький міст тимчасово спрямували, зокрема, автобуси №22 та №91, які курсують із лівого на правий берег.
Для пасажирів міська влада просить враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
Яка ситуація з громадським транспортом
Через обмеження на мостах частину автобусних маршрутів змінили.
З 18:11, 2 жовтня автобуси №1-М курсують зі змінами руху через перекриття руху мостом Метро. Рух організовано Подільським мостовим переходом.
Щодо іншого транспорту зміни було впроваджено ще з ранку 2 жовтня.
Так, автобуси №22 та №91 із лівого на правий берег їдуть через Дарницький міст.
Для автобусів №51, №55, №115 та №118-Д також організували рух через Дарницький міст. Тролейбус №43 курсує між Кібернетичним центром і площею Либідською, а №50 — між вулицею Милославською та Дарницькою площею.
Зазначимо, що через наслідки російських атак у Києві виникли серйозні проблеми з транспортним сполученням між двома берегами Дніпра. Через транспортний колапс частина жителів столиці була змушена переходити мости пішки.
Нагадаємо, раніше в Києві через перекриття Подільського мосту змінили рух автобусів №22 та №91. У напрямку з лівого на правий берег вони тимчасово курсують через Дарницький міст.
Також ми писали, що у Києві через перекриття Південного та Подільсько-Воскресенського мостів змінили маршрути громадського транспорту, через що ускладнився переїзд між берегами Дніпра.