Південний міст закритий, інші з обмеженнями: як тепер перетнути Дніпро в Києві

Після російської атаки у Києві змінили режим руху мостами через Дніпро: Південний міст повністю перекрили, а на інших переправах запровадили часткові обмеження.

Після нічної атаки РФ у Києві впроваджено обмеження на кількох мостах через Дніпро. Про це повідомили в КМДА, наголосивши, що такі заходи вжито задля безпеки містян та захисту критичної інфраструктури столиці.

За словами чиновників, для забезпечення безпеки містян та утримання транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану перетин річки Дніпро зараз регулюється за окремим графіком для кожного об'єкта:

Південний міст — повністю перекритий;

Дарницький міст — рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег;

міст "Метро" — рух транспорту перекривається з лівого на правий берег;

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — рух транспорту перекривається з лівого на правий берег.

Видео дня

Дані обмеження запроваджено з 18:40 2 жовтня і діятимуть вони до нових розпоряджень.

Пост КМДА про тимчасові обмеження руху в Києві Фото: Скриншот

Наразі Південний міст у Києві повністю закритий в обох напрямках для будь-якого транспорту через наслідки систематичних російських атак. Ввечері 2 жовтня міський голова Віталій Кличко повідомив про повторне влучання ворога в цю критично важливу інфраструктурну споруду. Наразі екстрені та рятувальні служби встановлюють ступінь пошкоджень.

Як працює міст Метро

На мосту Метро рух частково обмежений однією смугою в напрямку з лівого берега на правий.

Міська влада також організувала зміни для громадського транспорту. Зокрема, автобус №1-М рухається через Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Пізніше його рух відновили з відхиленням від графіка, повідомляє Офіційний портал Києва.

Обмеження на Північному мосту

На Північному мосту до 7 жовтня тривають роботи з ремонту перильного огородження. Вони стосуються пішохідної частини в напрямку з лівого берега на правий.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід

На Подільсько-Воскресенському мостовому переході рух транспорту перекривається з лівого на правий берег.

Для громадського транспорту місто вже використовує цей перехід як альтернативний маршрут.

Дарницький міст працює без обмежень під час тривог

Дарницький міст наразі є одним із основних альтернативних маршрутів між берегами Дніпра. Під час повітряних тривог рух ним здійснюється без обмежень.

Через Дарницький міст тимчасово спрямували, зокрема, автобуси №22 та №91, які курсують із лівого на правий берег.

Для пасажирів міська влада просить враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Яка ситуація з громадським транспортом

Через обмеження на мостах частину автобусних маршрутів змінили.

З 18:11, 2 жовтня автобуси №1-М курсують зі змінами руху через перекриття руху мостом Метро. Рух організовано Подільським мостовим переходом.

Щодо іншого транспорту зміни було впроваджено ще з ранку 2 жовтня.

Так, автобуси №22 та №91 із лівого на правий берег їдуть через Дарницький міст.

Для автобусів №51, №55, №115 та №118-Д також організували рух через Дарницький міст. Тролейбус №43 курсує між Кібернетичним центром і площею Либідською, а №50 — між вулицею Милославською та Дарницькою площею.

Зазначимо, що через наслідки російських атак у Києві виникли серйозні проблеми з транспортним сполученням між двома берегами Дніпра. Через транспортний колапс частина жителів столиці була змушена переходити мости пішки.

Нагадаємо, раніше в Києві через перекриття Подільського мосту змінили рух автобусів №22 та №91. У напрямку з лівого на правий берег вони тимчасово курсують через Дарницький міст.

Також ми писали, що у Києві через перекриття Південного та Подільсько-Воскресенського мостів змінили маршрути громадського транспорту, через що ускладнився переїзд між берегами Дніпра.