Южный мост закрыт, остальные работают с ограничениями: как теперь пересечь Днепр в Киеве

После российской атаки в Киеве изменили режим движения по мостам через Днепр: Южный мост полностью перекрыли, а на других переправах ввели частичные ограничения.

После ночной атаки РФ в Киеве введены ограничения на нескольких мостах через Днепр. Об этом сообщили в КГГА, отметив, что такие меры приняты в целях обеспечения безопасности горожан и защиты критически важной инфраструктуры столицы.

По словам чиновников, в целях обеспечения безопасности горожан и поддержания транспортной инфраструктуры в условиях военного положения пересечение реки Днепр в настоящее время регулируется по отдельному графику для каждого объекта:

Южный мост — полностью перекрыт;

Дарницкий мост — движение транспорта осуществляется по одной полосе с правого на левый берег;

мост "Метро" — движение транспорта перекрыто с левого на правый берег;

Подольско-Воскресенский мостовой переход — движение транспорта перекрыто с левого на правый берег.

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Данные ограничения введены с 18:40 2 октября и будут действовать до получения новых распоряжений.

Сообщение КГГА о временных ограничениях движения в Киеве Фото: Скриншот

В настоящее время Южный мост в Киеве полностью закрыт в обоих направлениях для любого транспорта из-за последствий систематических российских атак. Вечером 2 октября мэр Виталий Кличко сообщил о повторном попадании врага в это критически важное инфраструктурное сооружение. В настоящее время экстренные и спасательные службы устанавливают степень повреждений.

Как работает мост "Метро"

На мосту "Метро" движение частично ограничено одной полосой в направлении с левого берега на правый.

Городские власти также внесли изменения в расписание общественного транспорта. В частности, автобус №1-М следует через Подольско-Воскресенский мостовой переход. Позже его движение возобновили с отклонением от расписания, сообщает Официальный портал Киева.

Ограничения на Северном мосту

На Северном мосту до 7 октября продолжаются работы по ремонту перил. Они касаются пешеходной части в направлении от левого берега к правому.

Подольско-Воскресенский мостовой переход

На Подольско-Воскресенском мостовом переходе движение транспорта с левого на правый берег перекрыто.

В сфере общественного транспорта город уже использует этот переход в качестве альтернативного маршрута.

Дарницкий мост работает без ограничений во время тревог

Дарницкий мост в настоящее время является одним из основных альтернативных маршрутов между берегами Днепра. Во время воздушных тревог движение по нему осуществляется без ограничений.

Через Дарницкий мост временно перенаправили, в частности, автобусы № 22 и № 91, которые курсируют с левого на правый берег.

Городские власти просят пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок.

Какова ситуация с общественным транспортом

Из-за ограничений на мостах часть автобусных маршрутов была изменена.

С 18:11 2 октября автобусы №1-М курсируют с изменениями в маршруте из-за перекрытия движения по мосту "Метро". Движение организовано через Подольский мостовой переход.

Что касается остального транспорта, изменения вступили в силу ещё утром 2 октября.

Так, автобусы № 22 и № 91, следующие с левого на правый берег, едут через Дарницкий мост.

Для автобусов № 51, № 55, № 115 и № 118-Д также организовали движение через Дарницкий мост. Троллейбус №43 курсирует между Кибернетическим центром и площадью Лыбидской, а №50 — между улицей Милославской и Дарницкой площадью.

Отметим, что из-за последствий российских атак в Киеве возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением между двумя берегами Днепра. Из-за транспортного коллапса часть жителей столицы была вынуждена переходить мосты пешком.

Напомним, ранее в Киеве из-за перекрытия Подольского моста изменили маршрут автобусов № 22 и № 91. В направлении с левого на правый берег они временно курсируют через Дарницкий мост.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве из-за перекрытия Южного и Подольско-Воскресенского мостов изменили маршруты общественного транспорта, в результате чего затруднился переезд между берегами Днепра.