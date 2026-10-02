Южный мост закрыт, остальные работают с ограничениями: как теперь пересечь Днепр в Киеве
После российской атаки в Киеве изменили режим движения по мостам через Днепр: Южный мост полностью перекрыли, а на других переправах ввели частичные ограничения.
После ночной атаки РФ в Киеве введены ограничения на нескольких мостах через Днепр. Об этом сообщили в КГГА, отметив, что такие меры приняты в целях обеспечения безопасности горожан и защиты критически важной инфраструктуры столицы.
По словам чиновников, в целях обеспечения безопасности горожан и поддержания транспортной инфраструктуры в условиях военного положения пересечение реки Днепр в настоящее время регулируется по отдельному графику для каждого объекта:
- Южный мост — полностью перекрыт;
- Дарницкий мост — движение транспорта осуществляется по одной полосе с правого на левый берег;
- мост "Метро" — движение транспорта перекрыто с левого на правый берег;
- Подольско-Воскресенский мостовой переход — движение транспорта перекрыто с левого на правый берег.
Данные ограничения введены с 18:40 2 октября и будут действовать до получения новых распоряжений.
В настоящее время Южный мост в Киеве полностью закрыт в обоих направлениях для любого транспорта из-за последствий систематических российских атак. Вечером 2 октября мэр Виталий Кличко сообщил о повторном попадании врага в это критически важное инфраструктурное сооружение. В настоящее время экстренные и спасательные службы устанавливают степень повреждений.
Как работает мост "Метро"
На мосту "Метро" движение частично ограничено одной полосой в направлении с левого берега на правый.
Городские власти также внесли изменения в расписание общественного транспорта. В частности, автобус №1-М следует через Подольско-Воскресенский мостовой переход. Позже его движение возобновили с отклонением от расписания, сообщает Официальный портал Киева.
Ограничения на Северном мосту
На Северном мосту до 7 октября продолжаются работы по ремонту перил. Они касаются пешеходной части в направлении от левого берега к правому.
Подольско-Воскресенский мостовой переход
На Подольско-Воскресенском мостовом переходе движение транспорта с левого на правый берег перекрыто.
В сфере общественного транспорта город уже использует этот переход в качестве альтернативного маршрута.
Дарницкий мост работает без ограничений во время тревог
Дарницкий мост в настоящее время является одним из основных альтернативных маршрутов между берегами Днепра. Во время воздушных тревог движение по нему осуществляется без ограничений.
Через Дарницкий мост временно перенаправили, в частности, автобусы № 22 и № 91, которые курсируют с левого на правый берег.
Городские власти просят пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок.
Какова ситуация с общественным транспортом
Из-за ограничений на мостах часть автобусных маршрутов была изменена.
С 18:11 2 октября автобусы №1-М курсируют с изменениями в маршруте из-за перекрытия движения по мосту "Метро". Движение организовано через Подольский мостовой переход.
Что касается остального транспорта, изменения вступили в силу ещё утром 2 октября.
Так, автобусы № 22 и № 91, следующие с левого на правый берег, едут через Дарницкий мост.
Для автобусов № 51, № 55, № 115 и № 118-Д также организовали движение через Дарницкий мост. Троллейбус №43 курсирует между Кибернетическим центром и площадью Лыбидской, а №50 — между улицей Милославской и Дарницкой площадью.
Отметим, что из-за последствий российских атак в Киеве возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением между двумя берегами Днепра. Из-за транспортного коллапса часть жителей столицы была вынуждена переходить мосты пешком.
Напомним, ранее в Киеве из-за перекрытия Подольского моста изменили маршрут автобусов № 22 и № 91. В направлении с левого на правый берег они временно курсируют через Дарницкий мост.
Кроме того, мы сообщали, что в Киеве из-за перекрытия Южного и Подольско-Воскресенского мостов изменили маршруты общественного транспорта, в результате чего затруднился переезд между берегами Днепра.