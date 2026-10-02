Киев в транспортном коллапсе: в КМДА объяснили, как теперь добраться с левого берега на правый

В Киеве из-за перекрытия Подольского моста изменился маршрут автобусов № 22 и № 91. В направлении с левого на правый берег они временно будут курсировать через Дарницкий мост.

Об этом сообщили в КМДА.

Маршрут автобусов № 22 и № 91 в направлении правого берега будет проходить через проспект Николая Бажана, Днепровскую набережную, улицу Березняковскую, улицу Юрия Шумского, улицу Петра Радзиня, Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост, Надднепрянское шоссе, бульвар Николая Михновского и Голосеевский проспект. Далее автобусы будут двигаться по своим маршрутам.

Карта движения Фото: КГГА

Как работают автобусы № 22 и № 91 во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги в Киеве ограничивается движение по Южному мосту с правого на левый берег. Это касается частного транспорта и общественных автобусов. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

Видео дня

По информации Департамента транспортной инфраструктуры, если патрульная полиция вводит временный запрет на движение по Южному мосту, автобусы № 22 и № 91, следующие с правого на левый берег, переходят на временные схемы движения.

Алгоритм зависит от того, где находится автобус в момент введения ограничения. При этом движение автобусов с левого на правый берег во время воздушной тревоги не изменяется.

Если автобусы находятся перед въездом на улицу Саперно-Слободскую, они курсируют по маршрутам № 22-Т и № 91-Т.

№22-Т "Ул. Тростянецкая — ул. Медовая": ул. Тростянецкая — ул. Архитектора Вербицкого — ул. Братства тарасовцев — просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демеевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Храброго – ул. Медовая – ул. Святослава Храброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демиевская площадь – Голосеевский проспект – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая.

№91-Т "Ул. Анны Ахматовой — ст. м. "Голосеевская": ул. Анны Ахматовой — ул. Ревуцкого — просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. "Голосеевская" – Голосеевский проспект – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.

Если запрет на движение застает автобусы на улице Саперно-Слободской на участке от проспекта Науки, они переходят на маршруты № 22-Д и № 91-Д.

№22-Д "Ул. Тростянецкая — ул. Медовая": ул. Тростянецкая — ул. Архитектора Вербицкого — ул. Братства Тарасовцев — просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Храброго – ул. Медовая – ул. Святослава Храброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демиевская площадь – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николая Михновского — Надднепрянское шоссе — Дарницкий мост — Днепровская набережная — просп. Николая Бажана — ул. Ревуцкого — ул. Тростянецкая.

№ 91-Д "Ул. Анны Ахматовой — ст. м. "Голосеевская": ул. Анны Ахматовой — ул. Ревуцкого — просп. Николая Бажана — Южный мост — ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. "Голосеевская" – Голосеевский проспект – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николая Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.

Пассажирам рекомендуется во время воздушной тревоги обращать внимание на номер автобуса, поскольку именно он определяет дальнейший маршрут движения.

Напомним, что 2 октября в Киеве возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением между левым и правым берегами Днепра. Движение было ограничено на нескольких ключевых мостах, из-за чего образовались пробки, а общественный транспорт начал работать по измененным маршрутам.

На фоне транспортного коллапса в Киеве заметно подорожали услуги такси. По данным местных телеканалов, стоимость отдельных поездок достигает 2300 грн.