Київ у транспортному колапсі: у КМДА пояснили як тепер дістатися з лівого берега на правий

У Києві через перекриття Подільського мосту змінили рух автобусів №22 та №91. У напрямку з лівого на правий берег вони тимчасово курсуватимуть через Дарницький міст.

Про це повідомили в КМДА.

Маршрут автобусів №22 та №91 у напрямку правого берега проходитиме через проспект Миколи Бажана, Дніпровську набережну, вулицю Березняківську, вулицю Юрія Шумського, вулицю Петра Радзіня, Дарницький автомобільно-залізничний міст, Наддніпрянське шосе, бульвар Миколи Міхновського та Голосіївський проспект. Далі автобуси рухатимуться за своїми маршрутами.

Карта руху Фото: КМДА

Як працюють автобуси №22 та №91 під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги в Києві обмежують рух Південним мостом із правого на лівий берег. Це стосується приватного транспорту та громадських автобусів. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, якщо патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху Південним мостом, автобуси №22 та №91 із правого на лівий берег переходять на тимчасові схеми.

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Алгоритм залежить від того, де перебуває автобус у момент запровадження обмеження. При цьому рух автобусів із лівого на правий берег під час повітряної тривоги не змінюється.

Якщо автобуси перебувають перед в’їздом на вулицю Саперно-Слобідську, вони працюють за маршрутами №22-Т та №91-Т.

№22-Т “Вул. Тростянецька – вул. Медова”: вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства тарасівців – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – просп. Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вул. Святослава Хороброго – вул. Медова – вул. Святослава Хороброго – Севастопольська площа – просп. Валерія Лобановського – Деміївська площа – Голосіївський проспект – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Тростянецька.

№91-Т “Вул. Анни Ахматової – ст. м. «Голосіївська”: вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – Голосіївський проспект – ст. м. «Голосіївська» – Голосіївський проспект – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова – вул. Анни Ахматової.

Якщо заборона руху застає автобуси на вулиці Саперно-Слобідській на ділянці від проспекту Науки, вони переходять на маршрути №22-Д та №91-Д.

№22-Д “Вул. Тростянецька – вул. Медова”: вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства Тарасівців – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – просп. Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вул. Святослава Хороброго – вул. Медова – вул. Святослава Хороброго – Севастопольська площа – просп. Валерія Лобановського – Деміївська площа – просп. Науки – вул. Саперно-Слобідська – вул. Михайла Бойчука – вул. Бастіонна – вул. Болсуновська – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Тростянецька.

№91-Д “Вул. Анни Ахматової – ст. м. «Голосіївська”: вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – Голосіївський проспект – ст. м. «Голосіївська» – Голосіївський проспект – просп. Науки – вул. Саперно-Слобідська – вул. Михайла Бойчука – вул. Бастіонна – вул. Болсуновська – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова – вул. Анни Ахматової.

Пасажирам радять під час повітряної тривоги звертати увагу на номер автобуса, оскільки саме він визначає подальшу схему руху.

Нагадаємо, у Києві 2 жовтня виникли значні проблеми з транспортним сполученням між лівим і правим берегами Дніпра. Рух обмежили на кількох ключових мостах, через що утворилися затори, а громадський транспорт почав працювати за зміненими маршрутами.

На тлі транспортного колапсу в Києві помітно подорожчали послуги таксі. За даними місцевих каналів, вартість окремих поїздок сягає 2300 грн.