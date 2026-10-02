Такси за 2300 грн — не предел: что ждет Киев в связи с перекрытием ключевых мостов

Киев может остановиться. Эксперт прокомментировал ситуацию с транспортным сообщением столицы.

Блокировка движения между берегами Днепра на нескольких мостах Киева, приведшая к транспортному коллапсу и пробкам, может повлиять на жизнедеятельность и бюджет столицы. Под угрозой — работа предприятий, доступ людей к больницам и школам, уплата налогов, затруднение работы коммунальных и экстренных служб. Об этом в комментарии Фокусу заявил эксперт по вопросам ЖКХ и инфраструктуры Олег Попенко.

По его словам, последствия ограничения движения через ключевые переправы непосредственно скажутся на экономической активности города.

Чем рискует Киев из-за транспортного коллапса

Попенко отметил, что транспортный коллапс сказывается не только на затруднении передвижения пассажиров, логистике и ценообразовании местных перевозчиков.

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Олег Попенко , эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству

Дело не только в том, сколько времени люди потратят на дорогу. Представьте себе, что это может напрямую повлиять даже на уплату налогов. Потому что люди не смогут добираться до работы. Производство остановится.

По его словам, если работники не могут нормально добраться до своих рабочих мест, это сказывается на работе предприятий и общей экономической активности.

"То есть фактически с точки зрения логистики Киев сводит на нет все свои возможности", — отметил Попенко.

Проблема касается не только работников предприятий. Из-за затруднений с транспортным сообщением жителям может быть сложнее добраться до медицинских и учебных заведений.

"Люди не смогут добираться до медицинских центров, больниц, поликлиник. Они не смогут добираться до школы… Все это останавливается", — пояснил эксперт.

По его мнению, при таком развитии событий речь идет уже не просто о пробках или необходимости переходить мосты пешком.

"То есть, по сути, мы с вами говорим о полной остановке жизни города. А не только о том, что люди будут ходить пешком через мост", — подчеркнул Попенко.

Проблема касается и военной логистики

Отдельно Попенко обратил внимание на риски для логистики, связанные с ограничениями движения по Южному мосту.

"А еще мы говорим за военную логистику, потому что Южный мост отвечал за логистику военного транспорта", — заявил эксперт.

По его словам, ограничения движения через мост могут влиять не только на транспортную систему столицы, но и на более широкую логистику.

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"Это сказывается не только на работе Киева, но и в целом является проблемой всей Украины", — подчеркнул Попенко.

Коммунальным службам будет сложнее реагировать на аварии

Отдельным риском является работа коммунальных и аварийных служб. Если часть переправ через Днепр недоступна или движение по ним существенно ограничено, бригадам сложнее оперативно перемещаться между берегами.

"Конечно, а как будут привлекаться коммунальные службы, например, в случае каких-либо аварий на том или ином берегу", — отметил Попенко.

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По его словам, возникает вопрос: удастся ли оперативно задействовать достаточное количество бригад на каждом из берегов.

"Потому что там нет, я уверен, что нет никаких расчетов, сколько бригад нужно держать на правом или левом берегу", — сказал эксперт.

В случае аварии на городских сетях это может стать дополнительной проблемой для служб, которым необходимо быстро добраться до места повреждения.

"Тогда в случае каких-либо аварий на коммунальных объектах, в частности в системе водоснабжения, нужно будет как-то добираться. И это также огромная проблема, с которой придется столкнуться коммунальным службам", — пояснил Попенко.

Он особо подчеркнул, что речь идет не только о пассажирском транспорте, но и о городской инфраструктуре в целом.

"Конечно, службы как-то должны добираться от берега к берегу. И это огромная проблема", — подытожил эксперт.

Транспортный коллапс в Киеве — что известно

Как уже сообщал "Фокус", 2 октября в Киеве произошел масштабный транспортный коллапс из-за ограничений и перекрытия движения на ключевых мостах через Днепр. В первой половине дня серьезные проблемы возникли сразу на Южном, Патона и Метро-мостах. Из-за этого образовались большие пробки, общественный транспорт работает по измененным маршрутам, а пассажиры вынуждены тратить значительно больше времени на дорогу между правым и левым берегами.

По состоянию на 13:00 транспорт курсирует по Северному мосту из-за перекрытия движения на Подольском мостовом переходе, сообщает КГГА . В то же время автобусы №№ 111, 110, 112 возобновили движение по своим маршрутам. Поэтому транспорт курсирует с отклонением от графика.

Автобус 1-М временно изменил маршрут.

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"Временно изменен маршрут автобусов №№ 22, 91 в направлении левого берега. Движение организовано по мосту Патона в связи с перекрытием движения по Дарницкому мосту в направлении левого берега", — сообщают в КГГА.

Маршрут в направлении правого берега:

просп. Николая Бажана — Днепровская набережная — ул. Березняковская — ул. Юрия Шумского — ул. Петра Радзиня — Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост — Надднепрянское шоссе — бульв. Николая Михновского — Голосеевский проспект, а далее по собственным маршрутам.

Отметим, что ситуация на мостах сказывается не только на автомобилистах и пассажирах общественного транспорта. Ограничения движения затрудняют работу метро, спасательных и аварийных служб.

Между тем из-за транспортного коллапса в Киеве значительно выросли цены на такси. Как сообщают местные телеканалы, за поездку водители просят до 2300 грн.