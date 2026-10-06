"Свій" берег для кожного: торгові мережі Києва готують ротації працівників через удари РФ по мостах

Через регулярні удари Росії по мостах у столиці великі торгові мережі почали готуватися до можливого погіршення ситуації із сполученням між двома берегами. У планах — ротації співробітників, дистанційна робота і спільний доїзд до робочих місць.

Ротації передбачають, що працівники, які працюють на об'єктах на одному березі Дніпра, але живуть на іншому, за необхідності переведуть на об'єкти, розташовані ближче до їхніх домівок. Про це 5 жовтня повідомило видання Forbes з посиланням на опитування агентства Інтерфакс-Україна.

План ротацій вже готує зокрема мережа електротехніки "Фокстрот". Окрім цього, компанія розглядає запровадження гібридного формату роботи для офісних працівників, який передбачатиме вихід на фізичне місце роботи лише 2-3 рази на тиждень. Інший можливий варіант — повністю дистанційний формат роботи для працівників компанії. До того ж частину співробітників можуть на зимовий період перевести на роботу за межами столиці.

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Інша мережа товарів електротехніки Comfy повідомила, що її офісні працівники вже мають можливість виконувати роботу у дистанційному режимі. Компанія не розглядає ротацію, оскільки у роздрібній мережі більшість працівників і так працевлаштовані у магазинах неподалік від місць проживання.

Український підрозділ великої міжнародної французької мережі роздрібної торгівлі Auchan також організує роботу магазинів так, щоб працівники виходили на роботу в об'єкти на своєму березі Дніпра. Працівники команд підтримки виконують обов'язки дистанційно. Окрім того, компанія запроваджує внутрішній сервіс, щоб координувати спільний доїзд співробітників до робочих місць.

Удари по мостах у Києві — останні новини

Від початку жовтня РФ розпочала здійснювати систематичні удари по мостах у Києві. Вже 1 числа ворог здійснив щонайменше три удари по Південному мосту, через що владі довелося запроваджувати обмеження руху наземного громадського транспорту.

4 жовтня ворог здійснив атаку на Північний міст у Києві.

Днями у Kyiv City Express повідомили, що "Укрзалізниця" призначила 18 додаткових човникових рейсів Видубичі — Дарниця через удари РФ по мостах. Човникові рейси курсуватимуть з 5 по 9 жовтня.

Водночас командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що навіть у випадку руйнування моста через Дніпро логістика не зупиниться. За його словами, замість нього зведуть переправу.