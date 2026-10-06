Росія готує масований удар по Україні найближчим часом: є дані розвідки, – Зеленський

Україна отримала нові дані від розвідки про те, що армія РФ готує масований удар. Протидію вже формують, а частину першочергових завдань почали виконувати.

Україна отримала оновлені дані від розвідки про підготовку ворога до нової масованої атаки по країні. Інформацію озвучили за підсумками селекторної наради з урядовцями, військовими та всіма ключовими службами. Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Згідно з джерелом, строки виконання значної частини завдань уже визначені, а першочергові заходи протидії перебувають у стадії реалізації.

"Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються", – ідеться в заяві за підсумками наради.

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