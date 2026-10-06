Россия готовит массированный удар по Украине в ближайшее время: есть данные разведки, – Зеленский

Украина получила новые данные разведки о том, что армия РФ готовит массированный удар. Уже разрабатываются меры противодействия, а часть первоочередных задач начали выполнять.

Украина получила обновленные данные разведки о подготовке врага к новой массированной атаке на страну. Об этом сообщили по итогам селекторного совещания с участием представителей правительства, военных и всех ключевых служб. Об этом сообщает Владимир Зеленский.

По данным источника, сроки выполнения значительной части задач уже определены, а первоочередные меры противодействия находятся в стадии реализации.

"Сегодня получили обновленную информацию от разведки о подготовке россиян к массированному удару. Готовим меры противодействия. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные из них уже реализуются", — говорится в заявлении по итогам совещания.

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