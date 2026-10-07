В Киеве разразились пожары, в Днепре — удар по промышленному предприятию: первые последствия атаки РФ

В результате массированного ракетного удара с применением баллистических ракет и гиперзвуковых "Цирконов" в Киеве в ряде районов вспыхнули пожары. В Днепре враг нанес удар по промышленному предприятию.

В столице последствия вражеской атаки зафиксированы в четырёх районах: Дарницком, Подольском, Оболонском и Шевченковском. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, в Оболонском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки. В Подольском районе враг нанес удар по складским помещениям, в результате чего вспыхнул пожар. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.

Через некоторое время мэр также сообщил о последствиях атаки в других районах Киева. В Дарницком районе на открытой территории горят обломки вражеской цели. В Шевченковском районе произошло попадание вражеских ракет на территорию нежилой застройки. Информация о последствиях уточняется.

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По данным Киевской городской военной администрации, в Подольском районе зафиксировано повреждение складского помещения в результате вражеской атаки.

Журналист Андрей Смолий также сообщил, что в Киеве продолжаются пожары после ударов российских баллистических ракет. Он рассказал, что враг также пытался атаковать энергетические объекты Украины — Трипольскую ТЭЦ и Кременчугскую ГЭС, однако официальных данных об этом нет.

Над Киевом поднялся густой дым после атаки россиян Фото: Андрей Смолий

Кроме того, Смолий сообщил о возможной попытке россиян атаковать энергетические объекты в Киевской области.

Также известно о ракетном обстреле Днепра со стороны России. По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, ракеты попали в промышленное предприятие в городе. Информация о последствиях и раненых на момент публикации уточняется.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовятся к новому массированному удару по Украине.

Кроме того, 6 октября РФ атаковала мост через Днепр в Запорожье.