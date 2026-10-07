РФ ударила по Кременчугу ракетами: в городе масштабные разрушения (фото, видео)
Под утро 7 октября ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами и баллистикой. Один из основных ударов пришелся на Кременчуг в Полтавской области.
Во время обстрела зафиксировано попадание по жилому району в городе, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. Позже он опубликовал фотографии последствий.
Судя по снимкам, ракета попала практически в центр спального массива. Повреждены многоэтажные дома, в которых выбиты стекла и разрушены балконы, десятки автомобилей побиты осколками.
Местные паблики также сообщают, что после обстрела в городе целая улица в частном секторе превратилась в руины.
Кроме того, удар пришелся по одному из промышленных предприятий в Кременчугском районе.
На место выехали все экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, враг атаковал Украину в ночь на 7 октября. Основной удар был направлен на объекты энергетики. По словам местных жителей, в Кременчуге под атакой была гидроэлектростанция.
Также сообщалось, что взрывы гремели в Киеве и Днепре.
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