РФ ударила по Кременчугу ракетами: в городе масштабные разрушения (фото, видео)

Под утро 7 октября ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами и баллистикой. Один из основных ударов пришелся на Кременчуг в Полтавской области.

Во время обстрела зафиксировано попадание по жилому району в городе, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. Позже он опубликовал фотографии последствий.

Судя по снимкам, ракета попала практически в центр спального массива. Повреждены многоэтажные дома, в которых выбиты стекла и разрушены балконы, десятки автомобилей побиты осколками.

Фото: Полтавская ОВА Фото: Полтавская ОВА Фото: Полтавская ОВА

Местные паблики также сообщают, что после обстрела в городе целая улица в частном секторе превратилась в руины.

Кроме того, удар пришелся по одному из промышленных предприятий в Кременчугском районе.

На место выехали все экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Видео дня

Напомним, враг атаковал Украину в ночь на 7 октября. Основной удар был направлен на объекты энергетики. По словам местных жителей, в Кременчуге под атакой была гидроэлектростанция.

Также сообщалось, что взрывы гремели в Киеве и Днепре.

Новость дополняется.