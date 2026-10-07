У Прилуках 18 загиблих через удар РФ, серед них 4 дітей: що відомо про руйнування та жертв (фото)

У будинку в Прилуках Чернігівської області, зруйнованому внаслідок удару Росії 7 жовтня, виявили 18 загиблих, і рятувально-пошукові роботи все ще тривають, повідомили у ДСНС. З'явилась інформація про цілі родини українців, від бабусь до онуків, похованих під руїнами. Серед жертв — однорічні малюки.

Близько 17 години Міністерство внутрішніх справ та ДСНС опублікували оновлені дані про наслідки удару РФ по Прилуках. Спершу у Telegram-каналі МВС написали про 16 загиблих, а за кілька хвилин рятувальники уточнили, що кількість зросла: з-під руїн витягнули 18 жертв, серед них — четверо дітей.

Представники влади додали, що на місці влучання по п'ятиповерхівці виявили 55 постраждалих, яким надають допомогу лікарі та психологи. Серед постраждалих — семеро дітей.

"У Прилуках продовжуються пошуково-рятувальні роботи", — написали рятувальники.

ДСНС опублікували серію фото з місця прильоту у Прилуках. На фото — половина п'ятиповерхівки, яка після влучання ракети РФ перетворилась на мішанину уламків. Бачимо, що рятувальники працюють на висоті близько 10 метрів, намагаючись розібрати завали. На фото — купа уламків замість десятка квартир.

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Обстріл Прилук — ДСНС на руїнах п'ятиповерхівки, 7 жовтня Фото: ДСНС

Обстріл Прилук — рятувальні роботи на руїнах п'ятиповерхівки, 7 жовтня Фото: ДСНС

Є кадри з постраждалим будинком у Прилуках з іншого ракурсу: показують, що у частині споруди знесло квартири з 5 по 2 поверх.

Обстріл Прилук — руїни квартир п'ятиповерхівки, 7 жовтня Фото: ДСНС

На інших зображеннях — пожежа та вирва біля будинку Дитячої творчості (ЦТДЮ) у Прилуках. Орієнтовна глибина вирви після влучання ракети РФ — близько п'яти метрів.

Обстріл Прилук — пожежа перед будинку Дитячої творчості (ЦТДЮ), 7 жовтня Фото: ДСНС

Обстріл Прилук — вирва перед будинку Дитячої творчості (ЦТДЮ), 7 жовтня

Згодом у ДСНС уточнили інформацію про загиблих дітей. З'ясувалось, що росіяни убили трьох однорічних хлопчиків, яких звали Олександр, Кирило і Сергій. Четверта убита росіянами дитина — восьмирічний Максим.

"П’ятнадцять людей вдалося врятувати, серед них одна дитина. Є люди, які поки не виходять на звʼязок", — ідеться у дописі.

Обстріл Прилук — що відомо про жертв удару РФ 7 жовтня

У мережі з'явилась інформація про жертв обстрілу Прилук 7 жовтня. Медіа "Суспільне" повідомило про смерть родини — трьох поколінь однієї сім'ї: 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна дочка Катерина Антипенко, однорічний хлопчик Олександр. Журналісти уточнили, що дівчинка Ольга вижила, а чоловік Катерини працює за кордоном.

Обстріл Прилук — загиблі з родини Бондаренко-Антипенко, 7 жовтня Фото: Суспільне Чернігів

Національна поліція повідомила про загибель 47-річного ветерана поліції Олега Малиша. У короткій біографії вказано, що чоловік у 2024 році став бійцем стрілецького батальйону, був на фронті. Дружина ветерана та її матір загинули, а трирічна племінниця отримала поранення.

Обстріл Прилук — загиблий ветеран поліції Олег Малиш, 7 жовтня Фото: Національна поліція

Глава правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський написав, що внаслідок удару росіян по Прилуках загинула ціла родина залізничників: прізвища поки не вказані.

"Ракета вбила вдома нашого машиніста, його дружину та двох діток: сина 8 років та донечку 13 років", — ідеться у дописі.

Обстріл Прилук — інформація про загиблу родину залізничника, 7 жовтня Фото: Скриншот

Фокус також писав, що зранку стало відомо про загибель під руїнами п'ятиповерхівки у Прилуках одного працівника "Нафтогаз Україна".

Зазначимо, в ніч на 7 жовтня ЗС РФ вдарили по Україні десятком балістичних ракет "Искандер-М" та 48 крилатими ракетами Х-101, "Іскандер-К", "Калібр", і також летіло 130 дронів різних типів. Під удар потрапили Київ та Київська область, Чернігівська, Полтавська, Одеська області. Внаслідок російського обстрілу на Полтавщині та Київщині загинуло по двоє людей, у Прилуках — 18: дані оновлюються.

Нагадуємо, після російського удару 7 жовтня Фокус розпитав військових експертів про те, навіщо Кремль проводить масовані обстріли цивільних об'єктів в Україні.