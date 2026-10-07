В Прилуках 18 погибших из-за удара РФ, среди них 4 детей: что известно о разрушениях и жертвах (фото)

В доме в Прилуках Черниговской области, разрушенном в результате удара России 7 октября, обнаружили 18 погибших, и спасательно-поисковые работы продолжаются, сообщили в ГСЧС. Появилась информация о целых семьях украинцев, от бабушек до внуков, похороненных под обломками. Среди жертв — годовалые малыши.

Около 17 часов Министерство внутренних дел и ГСЧС опубликовали обновленные данные о последствиях удара РФ по Прилукам. Сначала в Telegram-канале МВД сообщили о 16 погибших, а через несколько минут спасатели уточнили, что число погибших возросло: из-под обломков извлекли 18 жертв, среди них — четверо детей.

Представители властей добавили, что на месте попадания в пятиэтажный дом обнаружили 55 пострадавших, которым оказывают помощь врачи и психологи. Среди пострадавших — семеро детей.

"В Прилуках продолжаются поисково-спасательные работы", — написали спасатели.

ГСЧС опубликовало серию фотографий с места происшествия в Прилуках. На снимках — половина пятиэтажного дома, который после попадания ракеты РФ превратился в груду обломков. Видно, что спасатели работают на высоте около 10 метров, пытаясь разобрать завалы. На фото — груда обломков вместо десятка квартир.

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Обстрел Прилук — ГСЧС на руинах пятиэтажного дома, 7 октября Фото: ГСЧС

Обстрел Прилук — спасательные работы на руинах пятиэтажного дома, 7 октября Фото: ГСЧС

Есть кадры с пострадавшим домом в Прилуках, снятые с другого ракурса: на них видно, что в части здания были снесены квартиры с 5-го по 2-й этаж.

Обстрел Прилук — руины квартир в пятиэтажном доме, 7 октября Фото: ГСЧС

На других снимках — пожар и воронка возле здания Центра детского творчества (ЦДТЮ) в Прилуках. Примерная глубина воронки после попадания ракеты РФ — около пяти метров.

Обстрел Прилук — пожар перед зданием Центра детского творчества (ЦТДЮ), 7 октября Фото: ГСЧС

Обстрел Прилук — воронка перед зданием Центра детского творчества (ЦТДЮ), 7 октября

Позже в ГСЧС уточнили информацию о погибших детях. Выяснилось, что россияне убили трех годовалых мальчиков, которых звали Александр, Кирилл и Сергей. Четвертый убитый россиянами ребенок — восьмилетний Максим.

"Пятнадцать человек удалось спасти, среди них один ребенок. Есть люди, которые пока не выходят на связь", — говорится в сообщении.

Обстрел Прилук — что известно о жертвах удара РФ 7 октября

В сети появилась информация о жертвах обстрела Прилук 7 октября. СМИ "Суспильне" сообщило о гибели членов одной семьи — трех поколений: 58-летней Виктории Бондаренко, ее 37-летней дочери Екатерины Антинепенко и годовалого мальчика Александра. Журналисты уточнили, что девочка Ольга выжила, а муж Екатерины работает за границей.

Обстрел Прилук — погибшие из семьи Бондаренко-Антипенко, 7 октября Фото: Суспильне Чернигов

Национальная полиция сообщила о гибели 47-летнего ветерана полиции Олега Малыша. В краткой биографии указано, что в 2024 году мужчина стал бойцом стрелкового батальона и был на фронте. Жена ветерана и ее мать погибли, а трехлетняя племянница получила ранения.

Обстрел Прилук — погибший ветеран полиции Олег Малыш, 7 октября Фото: Национальная полиция

Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что в результате удара российских войск по Прилукам погибла целая семья железнодорожников: фамилии пока не указаны.

"Ракета убила дома нашего машиниста, его жену и двоих детей: 8-летнего сына и 13-летнюю дочь", — говорится в сообщении.

Обстрел Прилук — информация о погибшей семье железнодорожника, 7 октября Фото: Скриншот

Фокус также сообщал, что утром стало известно о гибели под обломками пятиэтажного дома в Прилуках одного из сотрудников "Нафтогаз Украина".

Отметим, что в ночь на 7 октября ВС РФ ударили по Украине десятком баллистических ракет "Искандер-М" и 48 крылатыми ракетами Х-101, "Искандер-К", "Калибр", а также было запущено 130 дронов различных типов. Под удар попали Киев и Киевская область, Черниговская, Полтавская и Одесская области. В результате российского обстрела в Полтавской и Киевской областях погибли по два человека, в Прилуках — 18: данные обновляются.

Напоминаем: после российского удара 7 октября Фокус опросил военных экспертов о том, зачем Кремль проводит массированные обстрелы гражданских объектов в Украине.