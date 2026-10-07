Рассредоточенный удар РФ: зачем враг бил по Прилукам и Кременчугу и "сберег" реактивные "Шахеды"

Во время массированного обстрела 7 октября Россия выбрала тактику рассредоточенного удара: вместо концентрации на Киеве ракеты и дроны направили сразу по нескольким регионам. Фокус выяснил, почему одними из ключевых целей враг выбрал Прилуки и Кременчуг и зачем РФ может "беречь" реактивные "Шахеды".

Ночь на 7 октября для Украины вновь прошла под звуки взрывов. Россия устроила масштабную комбинированную атаку, запустив по стране баллистические и крылатые ракеты, а также более сотни ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Кременчуг, Прилуки, Александрия, Днепр, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, предприятия и объекты критической и транспортной инфраструктуры.

По данным Военно-воздушных сил, ночью россияне применили противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23, а также 48 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К" и "Калибр". Кроме того, РФ запустила 130 ударных беспилотников.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила или подавила 161 воздушную цель. Речь идет о пяти баллистических и противокорабельных ракетах, 39 крылатых ракетах и 117 беспилотниках различных типов. Среди сбитых дронов 38 были реактивными.

В то же время избежать попаданий не удалось. Военно-воздушные силы сообщили об ударах ракет и беспилотников по 18 объектам. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.

Погибшие, разрушенные дома и удары по критической инфраструктуре

Одним из самых тяжелых последствий ночной атаки стал удар по Прилукам в Черниговской области. Российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По состоянию на утро известно о двух погибших и семи пострадавших. Спасатели продолжают расчищать завалы, под которыми могут оставаться люди. Также повреждены Центр творчества детей и юношества и одно из предприятий города.

Серьезных разрушений подвергся и Кременчуг в Полтавской области. В результате удара погибли 72-летняя женщина и 40-летний мужчина. Повреждена группа многоэтажных домов, частные дома и автомобили, в жилых домах выбиты окна и повреждены фасады. Мэр города Виталий Малецкий назвал последствия атаки одними из самых масштабных разрушений жилой инфраструктуры города с начала полномасштабного вторжения.

Россияне наносили ракетные удары и по Киеву. В столице погибли двое мужчин. В Подольском районе ракета попала в нежилую застройку, после чего вспыхнул пожар. В Дарницком районе из-за падения ракеты загорелся гаражный кооператив, еще по одному адресу обломки упали на открытой территории. Позже правоохранители и спасатели обнаружили среди жилых домов неразорвавшуюся баллистическую ракету, которую должны изъять и обезвредить.

Под ударом оказалась и Киевская область. В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения, грузовик и прицеп. Возникли пожары, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Кировоградской области российские войска атаковали Александрию. В результате удара погибла женщина, ещё трое человек получили ранения. Под удар попало предприятие критически важной инфраструктуры, также загорелась крыша частного дома. На момент сообщения местных властей связь с ещё двумя людьми отсутствовала.

В Днепре и области пострадали два человека. Повреждения получили промышленное предприятие, многоквартирные дома и спортивный клуб. Одновременно российские войска продолжали наносить удары по Никопольскому району, где были повреждены частный дом и автомобили.

В Запорожье атака пришлась на объект транспортной инфраструктуры. В связи с последствиями удара на отдельных участках города возможны временные ограничения движения. Всего в Запорожской области за сутки в результате российских атак погиб один человек, ещё шестеро получили ранения.

Не только Киев: почему Россия рассредоточила массированную атаку по городам

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что сама схема атаки 7 октября существенно не отличалась от предыдущих комбинированных ударов РФ. Необычным, по его мнению, стало другое — на этот раз россияне не сосредоточили основную часть средств поражения исключительно на Киеве, а распределили их между различными регионами.

"Если говорить о самой тактике, то меня удивило разве что то, что они не сосредоточили удар исключительно на столице. По Киеву летела преимущественно баллистическая ракета. Не было и какой-то огромной волны дронов, как мы уже видели ранее: не 300, не 400, не 500. Как для массированного удара, их было довольно немного", — говорит Коваленко Фокусу.

Авиационная составляющая удара, по его словам, была вполне традиционной: россияне применили крылатые ракеты Х-101, "Калибры" и "Искандер-К". Все они являются дозвуковыми крылатыми ракетами, а главное различие заключается в способе запуска — с воздуха, моря или суши. Именно против таких ракет украинская ПВО традиционно демонстрирует высокий процент перехвата.

Тем не менее часть средств поражения всё же достигла целей. Отдельно Коваленко обращает внимание на удары по Кременчугу и Прилукам. По его мнению, выбор таких городов мог быть частью российской тактики давления на гражданское население.

"Создается впечатление, что эти удары носили целенаправленный характер — чтобы усилить панические и хаотичные настроения, которые россияне пытались разжечь в последнее время, в частности ударами по Киеву. Но на этот раз сама атака была в большей степени рассредоточена по небольшим городам и областным центрам. Киев не был единственным центром удара", — отмечает эксперт.

В то же время Коваленко не согласен с предположением, что Россия могла в последний момент изменить цели после публичных предупреждений украинских властей о подготовке массированной атаки. По его словам, столь сложные операции планируются заранее, и быстро перестроить их практически невозможно.

"Все полетные задачи, маршруты, траектории, координаты готовятся заранее. Под каждую цель формируется боекомплект. Не бывает так, что Зеленский предупредил — и через час россияне изменили маршруты и весь план удара. Это большая работа: разведка, агентурная деятельность, работа инженеров и специалистов. Проще вообще отменить удар, чем за короткое время полностью его перепланировать. Поэтому они наносили удары именно так, как и планировали", — объясняет Коваленко.

Одной из причин выбора менее защищенных городов эксперт называет разницу в возможностях противовоздушной обороны. По его оценке, если бы основная часть крылатых ракет была направлена непосредственно на столицу, показатель их перехвата мог бы быть выше.

"Если бы все 48 крылатых ракет летели именно на Киев, думаю, показатель сбитых ракет был бы значительно выше. Поэтому, возможно, выбирались и менее защищенные направления", — добавляет он.

Что касается Кременчуга, Коваленко предполагает, что свою роль могло сыграть большое количество беспилотников, двигавшихся в этом направлении. Это вынуждало силы противовоздушной обороны распылять внимание и ресурсы. В случае с Прилуками одним из факторов могла быть география и расстояние до имеющихся систем ПВО.

При этом эксперт не заметил ничего принципиально нового ни в арсенале, ни в самой тактике российской армии во время этой атаки.

"Мы не заметили какого-то особого оружия, принципиально новой тактики или необычного количества средств поражения. Единственное, что действительно привлекает внимание, — относительно небольшое количество дронов. 130 беспилотников для такого массированного удара — это немного", — говорит Коваленко.

Общее количество ракет, по оценке эксперта, превышало полсотни. Точное количество запущенных баллистических ракет Воздушные силы не называют, однако только крылатых ракет было 48, а ещё пять баллистических и противокорабельных ракет украинские силы смогли перехватить.

Почему Россия бережет "Шахеды"

Вместо этого Коваленко считает гораздо более интересным вопрос о том, почему Россия в последнее время запускает меньше "Шахедов", хотя раньше могла направлять на Украину сразу сотни беспилотников. Он не связывает это с увеличением количества украинских дронов-перехватчиков.

"Да, сейчас испытывают перехватчики, в частности на реактивной тяге. Но что мешает россиянам осуществлять массированные налеты? Точно не перехватчики. Даже когда мы сбивали по 90–95% "Шахедов", они всё равно запускали 500, 600 или даже больше беспилотников. Наличие перехватчиков их от этого не останавливало", — объясняет эксперт.

По его мнению, одна из возможных причин заключается в том, что Россия накапливает беспилотники в преддверии начала отопительного сезона. Тогда массированные ракетные удары могут использоваться для первоначального поражения энергетических объектов, а дроны — для систематических повторных атак.

"Могут возникнуть опасения, что они приберегают дроны именно к началу отопительного сезона. Когда он начнется, они могут не просто наносить удары, а доводить объекты до полного разрушения. Баллистика наносит первоначальный удар, а после этого дроны могут систематически атаковать те же самые цели, чтобы поддерживать их в постоянно нерабочем состоянии. То есть налеты могут происходить почти ежедневно, чтобы объекты все время находились в ремонте и не успевали полноценно восстанавливаться", — заключает Коваленко.

Напомним, во время той же массированной атаки РФ был полностью уничтожен центральный склад сети АТЛ "Автосервис" в Киеве — главный логистический хаб, через который проходили основные объемы смазочных материалов, аккумуляторов и других автотоваров. В компании сообщили, что сотрудники не пострадали, а магазины и сервисы продолжают работу благодаря заранее сформированным запасам, хотя в ближайшее время ассортимент может сократиться. Как писал Фокус, компания планирует перестроить логистику и восстановить уничтоженную инфраструктуру.