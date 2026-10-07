Склад уничтожен: РФ ударила по сети автосервисов АТЛ в Киеве — будет ли дефицит товаров

В результате массированной атаки РФ на Киев был уничтожен центральный склад сети АТЛ "Автосервис". Это хаб, через который проходили основные объемы смазочных материалов, аккумуляторов и автотоваров. Все сотрудники компании находились в безопасности.

В результате российского нападения на столицу пострадала не только инфраструктура, но и компания АТЛ Автосервис. Она лишилась главного склада. Об этом говорится в официальном заявлении. Согласно информации, никто из сотрудников не пострадал, а руководство принимает меры для преодоления кризиса.

"В результате массированного обстрела Киева было полностью уничтожено наше основное складское помещение — центральный хаб, через который проходили основные объемы смазочных материалов, аккумуляторов и автотоваров", — заявили в компании.

В сети уверяют, что о запасах позаботились заранее.

"Учитывая опыт предыдущих месяцев, мы заранее максимально диверсифицировали ассортимент товаров и сформировали оперативные запасы непосредственно на объектах розничной сети", — пояснили в АТЛ. Там подчеркнули: "Все автомагазины и сервисы в настоящее время полностью обеспечены товаром".

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Несмотря на это, уничтожение склада всё же повлияет на логистику сети. В ближайшее время ассортимент может быть значительно ограничен.

Автосервисы и автомаркеты продолжают работать в штатном режиме, а компания заявляет о сохранении финансовой и операционной стабильности, а также о выполнении обязательств перед партнерами и поставщиками. Сеть, работающая на украинском рынке 33 года, намерена восстановить разрушенную инфраструктуру и перенастроить логистику. Более подробную информацию в АТЛ обещают предоставить позже.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предупреждал о подготовке Россией массированного обстрела и призывал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Мониторинговые группы тогда заметили 13 российских стратегических бомбардировщиков, которые перелетали с аэродрома на аэродром.

Кроме того, мы сообщали, что в ночь на 7 октября РФ подвергла Украину массированной атаке с использованием различных видов оружия. По данным Военно-воздушных сил, системы противовоздушной обороны сбили 161 цель.