Разрушения в Кременчуге, погибшие в Киеве и Прилуках: последствия массированной атаки РФ на Украину (фото)

В ночь на 7 октября российский оккупационный режим нанес массированный удар по Украине с использованием различных средств воздушного нападения. По данным Военно-воздушных сил, ПВО сбила 161 вражескую цель.

В ночь на 7 октября Вооруженные силы РФ нанесли удары по регионам Украины с использованием баллистических и крылатых ракет. В Полтавской, Черниговской и других областях зафиксированы разрушения, есть погибшие и раненые. "Фокус" собрал всю известную информацию о последствиях обстрела.

В Военно-воздушных силах Украины сообщили, что россияне атаковали Украину противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23, 48 крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования Х-101, "Искандер-К", "Калибр" и 130 ударными БПЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 09:00, средствами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 161 цель:

5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Циркон"/"Оникс";

39 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К", "Калибр" (информация о ещё 6 крылатых ракетах уточняется);

117 вражеских БПЛА типа "Шахед" (38 из них — реактивные), "Гербер" и дроны других типов.

Зафиксировано попадания ракет и ударных БПЛА противника в 18 точках, а также падение сбитых (обломки) в 5 точках.

В Прилуках россияне нанесли удар по жилому дому

В Прилуках в Черниговской области россияне разрушили пятиэтажное здание. На данный момент известно о двух погибших, 7 человек пострадали. Продолжается разбор завалов, под которыми находятся люди. Все службы работают на месте.

Фото: ГСЧС

"Сегодня около 6 утра циничные варвары нанесли серию ракетных ударов по городу Прилуки — зафиксировано попадание в многоэтажное здание, Центр творчества детей и юношества, предприятие", — сообщили в Нацполиции.

В Кременчуге в Полтавской области ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по многоэтажным домам и жилому району

Известно о двух погибших: 72-летней женщине и 40-летнем мужчине.

Фото: ГСЧС

Последствия обстрела города Кременчуга Фото: ГСЧС

"Сегодня Кременчуг подвергся одним из самых масштабных разрушений жилой инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения. В результате массированного комбинированного удара противника значительные повреждения получила целая группа многоэтажных жилых домов. Также повреждены частные дома. Выбиты окна, повреждены фасады и конструктивные элементы зданий, разбиты автомобили", — сообщил мэр города Виталий Малецкий.

В Киеве погибли два человека, в Киевской области зафиксированы разрушения

Ночью РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрела погибли два мужчины, сообщили в КМВА. В Подольском районе ракета попала в нежилую застройку, возник пожар. В Дарницком районе в результате падения ракеты загорелся гаражный кооператив. По другому адресу зафиксировали падение обломков на открытой территории.

Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Киева Фото: ГСЧС

В Дарницком районе столицы полиция совместно с ГСЧС обнаружила неразорвавшуюся баллистическую ракету, которую враг запустил по Киеву этой ночью.

Фото: Нацполиция Украины

Ракета упала среди жилых домов и не взорвалась Фото: Нацполиция Украины

Ракету обнаружили среди жилых домов.

"Специалисты извлекут боевую часть и доставят её на полигон, где она будет обезврежена. Доступ на территорию в настоящее время ограничен", — сообщили в Нацполиции.

Кроме того, враг не прекращает атаки на Киевскую область. В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения. Возникли пожары — в настоящее время они локализованы. Также повреждены грузовой автомобиль и прицеп. К счастью, пострадавших нет.

В Кировоградской области россияне убили женщину — трое человек ранены в Александрии

В результате атаки на Александрию погибла женщина. Еще трое человек ранены. С двумя из них пока нет связи. Под ударом оказалось предприятие критической инфраструктуры. После атаки загорелась крыша частного жилого дома. На месте работают соответствующие службы, сообщил глава общины Сергей Кузьменко.

В Днепре подверглось нападению промышленное предприятие

В Днепре и области ранены два человека, повреждены промышленное предприятие, многоквартирные дома и спортивный клуб. В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая, Томаковская, Покровская и Червоногригоровская общины. Разрушены частный дом и автомобили.

В Запорожье враг нанес удар по транспортной инфраструктуре

"Россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья. В связи с последствиями атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог", — отметил Михаил Семикин.

За сутки в городе и области в результате российских атак один человек погиб, шестеро получили ранения.

Напомним, что "Фокус" писал об атаке на Прилуки.

Кроме того, мы сообщали об атаке на Кременчуг в Полтавской области.