Руйнування в Кременчуці, загиблі у Києві та Прилуках: наслідки масованої атаки РФ на Україну (фото)

В ніч на 7 жовтня російський окупаційний режим масовано атакував Україну різноманітними засобами повітряного нападу. За даними Повітряних сил, ППО впоралася зі 161 ворожою ціллю.

ВС РФ в ніч на 7 жовтня атакували регіони України балістикою та крилатими ракетами. На Полтавщині, Чернігівщині та інших регіонах є руйнування, загиблі та поранені. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки обстрілу.

У Повітряних силах України повідомили, що росіяни атакували Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23, 48 крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування Х-101, "Іскандер-К", "Калібр" та 130 ударними БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ціль:

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;

39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);

117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

В Прилуках росіяни вдарили по житловому будинку

В Прилуках на Чернігівщині росіяни зруйнували п'ятиповерхівку. Станом на зараз відомо про двох загиблих, 7 людей постраждало. Триває розбір завалів, під якими є люди. Всі служби працюють на місці.

Фото: ДСНС

"Сьогодні близько 6-ї ранку цинічні варвари завдали низки ударів ракетами по місту Прилуки — зафіксовано влучання в багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, підприємство", — повідомили у Нацполіції.

В Кременчуці на Полтавщині ВС РФ поцілили балістикою у багатоповерхівки та житловий сектор

Відомо про двох загиблих: 72-річну жінку та 40-річного чоловіка.

Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу міста Кременчук Фото: ДСНС

"Сьогодні Кременчук зазнав одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок масованого комбінованого ворожого удару значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджені приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та конструктивні елементи будівель, понівечені автомобілі", — повідомив мер міста Віталій Малецький.

В Києві загинули двоє людей, на Київщині є руйнування

Вночі РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Через обстріл загинули два чоловіка, повідомили в КМВА. У Подільському районі ракета поцілила в нежитлову забудову, виникла пожежа. У Дарницькому районі внаслідок падіння ракети загорівся гаражний кооператив. За іншою адресою зафіксували падіння уламків на відкритій території.

Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Києва Фото: ДСНС

У Дарницькому районі столиці поліція спільно з ДСНС виявили нездетоновану балістичну ракету, яку ворог цієї ночі запустив по Києву.

Фото: Нацполіція України

Ракета впала серед житлових будинків і не вибухнула Фото: Нацполіція України

Ракету виявили серед житлових будинків.

"Фахівці вилучать бойову частину та транспортують її на полігон, де знешкодять. Доступ до території наразі обмежений", — зазначили у Нацполіції.

Також ворог не припиняє атак на Київщину. В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення. Виникли пожежі — наразі їх локалізовано. Також пошкоджено вантажний автомобіль та причіп. На щастя, без постраждалих.

В Кіровоградській області росіяни вбили жінку — троє людей поранені в Олександрії

Унаслідок атаки на Олександрію загинула жінка. Ще троє людей поранені. З двома наразі немає зв'язку. Під ударом опинилося підприємство критичної інфраструктури. Після атаки загорівся дах приватного житлового будинку. На місці працюють відповідні служби, повідомив голова громади Сергій Кузьменко.

В Дніпрі атаковано промислове підприємство

У Дніпрі та області поранені двоє людей, пошкоджені промислове підприємство, багатоквартирні будинки, спортивний клуб. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватний будинок і автівки.

В Запоріжжі ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі

"Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг", — зазначив Михайло Семікін.

Впродовж доби в місті та області внаслідок російських атак одна людина загинула, шестеро зазнали поранень.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку по Прилукам.

Також ми повідомляли про атаку на Кременчук на Полтавщині.