Склад знищено: РФ ударила по мережі автосервісів АТЛ у Києві – чи буде дефіцит товарів

Через масовану атаку РФ на Київ було знищено центральний склад мережі АТЛ Автосервіс. Це хаб, через який проходили основні обсяги мастил, акумуляторів та автотоварів. Усі працівники компанії були у безпеці.

Внаслідок російської атаки на столицю була пошкоджена не тільки інфраструктура, а й компанія АТЛ Автосервіс. Він залишився без головного складу. Про це йдеться в офіційній заяві. Згідно з інформацією, ніхто зі співробітників не постраждав, а керівництво ухвалює рішення, щоб уникнути кризи.

"Унаслідок масованого обстрілу Києва повністю знищено наше основне складське приміщення – центральний хаб, через який проходили основні обсяги мастил, акумуляторів та автотоварів", – заявили в компанії.

У мережі запевняють, що про запас подбали заздалегідь.

"З огляду на досвід попередніх місяців ми заздалегідь максимально диверсифікували наявність товарів і сформували оперативні запаси безпосередньо на об'єктах роздрібної мережі", – пояснили в АТЛ. Там наголосили: "Усі автомагазини та сервіси наразі повністю забезпечені товаром".

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Попри це, знищення складу таки вплине на логістику мережі. Найближчим часом асортимент може бути значно обмеженим.

Автосервіси та автомаркети продовжують працювати у штатному режимі, а компанія заявляє про збереження фінансової та операційної стійкості й виконання зобов'язань перед партнерами та постачальниками. Мережа, яка працює на українському ринку 33 роки, має намір відбудувати знищену інфраструктуру й переналаштувати логістику. Детальнішу інформацію в АТЛ обіцяють надати згодом.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський попереджав про підготовку Росією масованого обстрілу та закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Моніторингові пабліки тоді помітили 13 російських стратегічних бомбардувальників, які перелітали з аеродрому на аеродром.

Крім того, ми писали, що в ніч на 7 жовтня РФ масовано атакувала Україну різними типами зброї. За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона знешкодила 161 ціль.