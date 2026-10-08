В Украине введены экстренные отключения света: где пропало электричество

В Киеве начали действовать экстренные отключения света.

Об этом сообщает компания ДТЭК, напомнив, что во время экстренных отключений ранее опубликованные графики не действуют.

В Черниговской области сегодня же по указанию НЭК "Укрэнерго" применено 10 очередей графиков аварийных отключений.

С 9:38 графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей введены в Сумской области. Причина — повреждение энергосистемы вследствие систематических атак армии РФ.

В Полтавской области в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины с 08:30 по 15:00 введен график почасовых отключений в объеме трех очередей, а с 9:38 — ГАВ в объеме 10 очередей. В Житомирской области по распоряжению "Укрэнерго" начали действовать аварийные отключения электроэнергии.

Видео дня

Накануне в Киеве после очередной дроновой атаки начали пропадать свет и вода.

Напомним, зачем РФ бьет по ЛЭП.