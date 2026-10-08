В "Укрэнерго" назвали причину введения экстренных отключений в Киеве

Утром 8 октября в Киеве были введены экстренные отключения элеткроэнергии.

Несмотря, что сегодня потребление электроэнергии снизилось на 5,5% по сравнению со вчерашним днем, в Киеве в четверг не действуют графики почасовых отключений. В "Укрэнерго" объяснили, что в части районов столицы и области применяются аварийные отключения из-за падения уровня напряжений в высоковольтной сети.

"Предварительно объявленные графики почасовых отключений пока не будут действовать", — уточнили в компании.

В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры утром зафиксированы новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Везде, где это разрешают условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы.

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В то же время в ряде регионов действуют экстренные отключения, причем есть области, где они достигают 10 очередей. Среди регионов, которые сегодня столкнулись с длительными отключениями, — Полтавская, Сумская, Черкасская, Киевская области.

Это связано с последствиями массовых ракетно-дроновых обстрелов российских террористов, которые пытаются уничтожить украинскую энергетику.

Энергетики просят перенести активное энергопотребление на период с 11:00 до 15:00. Мощные устройства, работающие от сети, не рекомендуется одновременно включать с 17:00 до 22:00.

Напомним, энергоэксперт Олег Попенко заявил, что если РФ продолжит удары по энергетике, украинцы могут оставаться без электричества по 16 и больше часов.

В свою очередь народный депутат Сергей Нагорняк пояснил, почему отключения по 16 часов маловероятны.