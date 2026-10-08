Никаких отключений по 16 часов: нардеп сделал неожиданный прогноз по свету в Украине

В преддверии похолодания и грядущей зимы многие эксперты и политики снова говорят о том, что украинцев ждет тяжелый период с длительными отключениями света, проблемами с теплом и тому подобное.

Народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по энергетике Сергей Нагорняк на разделяет подобного пессимизма. Почему он иного мнения, парламентарий объяснил в беседе с "Телеграфом".

По его словам, нет никаких оснований утверждать, что этой зимой отключения электричества в Киеве и других регионах Украины могут продолжаться по 16 и больше часов.

Одной из причин он назвал существенное падение потребление электроэнергии в стране в целом из-за ударов по металлургии, которая традиционно потребляла большую долю электроэнергии.

"То есть уменьшилось потребление именно промышленности. И на сегодняшний день у нас есть даже определенный профицит генерации. То есть дефицита генерации в энергосистеме нет", — уверяет он.

Видео дня

Кроме того, у Украины была возможность и в июле, и в августе экспортировать электрической энергии в ЕС больше, чем в некоторые часы наши украинские трейдеры покупали ее у ЕС:

"То есть наш баланс выработки и потребления сейчас сместился в сторону выработки. Мы больше производим, чем потребляем".

Сергей Нагорняк Фото: Facebook

Зимой этот баланс изменится, но, по словам депутата, только частично. Будет меньше генерации от солнечных электростанций, а потребление электроэнергии населением растет.

"Но враг много наносил удары по производителям стали и другим украинским экономическим предприятиям, которые на сегодняшний день прекратили свою деятельность и, соответственно, прекратили потребление электрической энергии. Поэтому, по моим оценкам, если этой зимой и будут отключения электроэнергии, то они не будут длительными (хотя в разных регионах разные по времени)", — считает Нагорняк.

На вопрос, почему же в Украине действуют графики отключений, депутат ответи, что это — не столько из-за дефицита электрической энергии, сколько для того, чтобы завершить в максимально сжатые сроки какие-то аварийные ремонты на том или ином участке.

Собеседник издания констатирует, что россияне и дальше будут пытаться разделить украинскую электроэнергетическую систему на Левобережье и Правобережье.

Касательно того, сколько же часов в сутки украинцы могут быть без света, Нагорняк ответил, что любые цифры сейчас будут необъективными, поскольку даже сегодняшние отключения не связаны с дефицитом электрической энергии.

Он (дефицит) объясняется срочным ремонтом линий электропередач и электроопор после атак врага. Также проводится завершение работ на подстанциях "Укрэнерго" по обустройству антидроновой защиты на железобетонных саркофагах, которые предохраняют трансформаторы большой мощности от таких ударов. Чтобы завершить строительство антидроновой сетки, нужно выключать трансформатор.

"То есть, это технические отключения, которые не означают дефицита в энергосистеме. И я думаю, что у нас есть все шансы не иметь в осенне-зимний период дефицита генерации электрической энергии", — резюмировал депутат.

Несмотря на зверения парламентария, ситуация в энергетике складывается, мягко говоря, непросто. 8 октября в Украине введены экстренные отключения света объемом до 10 очередей. То есть уже сейчас люди сидят без света по 9 и больше часов. Причина — массированные атаки российских террористов на объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко недавно сказал, что украинцы будут без света от 16 часов и больше.

Ранее New York Times обнародовало якобы план РФ по уничтожению украинской энергетики.